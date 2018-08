Turisti na grškem otoku ostali brez elektrike in vode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na med turisti priljubljenem grškem otoku Hidra so danes že drugi dan zapored brez elektrike in vode. Prebivalce in obiskovalce otoka v Saronskem otočju že od nedelje zjutraj jezi okvara v električni napeljavi, zaradi katere je prišlo do izpada električne energije, nato pa se je sesula še oskrba z vodo.

Slikovito pristanišče v Hidri je bilo ponoči kot mesto duhov, saj je bilo videti le svetlobo sveč in petrolejk ter žepnih svetilk. Zamrznjena hrana in led sta se stalila, sveže ribe so morali zavreči. Zaradi vsega skupaj je otok po navedbah hotelirjev zapustilo več sto počitnikarjev.

Župan na otoku Giorgos Kukudakis je davi za grški radio povedal, da je ponoči otok dosegla ladja grške mornarice z vodo, danes pričakujejo tudi dva generatorja. Ob tem je tudi izrazil upanje, da bodo že v prihodnjih urah odpravili težavo.

A za zdaj po navedbah elektrodistributerja ni jasno, kje v natanko v električnem omrežju je prišlo do težave. Otok elektriko prejema s celine prek kabla na morskem dnu in tu je glede na ugibanja tudi prišlo do napake.

Hidra leži okoli 65 kilometrov južno od Pireja in slabih sedem kilometrov od vzhodne obale Peloponeza. Velja za eno izmed najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Grčiji.