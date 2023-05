Europol v Sloveniji preiskuje organiziran kriminal

V okviru velike mednarodne kriminalistične preiskave, ki poteka na območju Slovenije, Hrvaške, Nizozemske, Nemčije in Belgije, so v sodelovanju z Europolom v sredo zjutraj po vsej Hrvaški prijeli več ljudi, poročajo hrvaški mediji. Prijeli so več oseb, osumljenih tihotapljenja več kot 100 kilogramov kokaina in heroina, več kot 100 kilogramov hašiša ter tihotapljenja vojaškega strelnega orožja in razstreliva.

V Nemčiji, na Nizozemskem in v Belgiji poteka velika kriminalistična akcija, v kateri sodeluje tudi Europol. Na GPU so potrdili, da tudi slovenska Policija sodeluje v kriminalistični preiskavi. Več informacij zaradi interesa preiskave trenutno ne morejo podati.

Da preiskava poteka tudi v Sloveniji, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Več informacij bo GPU razkrila v prihodnjih dneh. Hrvaška tiskovna agencija Hina poroča, da gre za združbe, ki naj bi tihotapile drogo v Zahodno Evropo.

Mednarodno policijsko akcijo koordinira hrvaška policija skupaj z Europolom, v kateri sodeluje več držav in urad DEA (ameriški urad za boj proti drogam) v Zagrebu, poroča hrvaški Dnevnik.

Nekateri osumljenci v sosednjih državah so obtoženi umorov zaščitenih prič in visokih policijskih uradnikov, še poročajo s Hrvaške, preiskave pa potekajo v stanovanjskih in drugih prostorih na območju zagrebške, sisaško-moslavaške, primorsko-goranske in krapinsko-zagorske policijske uprave.

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je za Hino sporočilo, da so bile aretacije in preiskave izvedene v sodelovanju z Europolom in organi pregona iz Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Nizozemske, Belgije in drugih držav Evropske unije.

Portal sarajevskega časnika Dnevni avaz pa piše, da naj bi bili tarča akcije člani kriminalnega klana iz Velike Kladuše, še poroča Hina.