Trumpova vlada hiti z usmrtitvami pred prihodom Bidna

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa bo do konca leta izvršila še tri usmrtitve obsojencev na smrt po zvezni zakonodaji, saj se po prevzemu oblasti demokrata Josepha Bidna obeta ukinitev smrtne kazni v ZDA na zvezni ravni. Biden kot katolik nasprotuje smrtni kazni in je napovedal njeno ukinitev.

Na zvezni ravni je v ZDA vladal moratorij na usmrtitve zadnjih 17 let do julija, ko je Trumpova vlada ponovno uvedla usmrtitve in do zdaj so jih izvršili sedem. Do konca leta so na vrsti za usmrtitev zaradi umorov še dva moška in ena ženska, navaja STA.

Biden napovedal ukinitev smrtne kazni

Biden je pred volitvami napovedal, da si bo na zvezni ravni prizadeval za zakon za ukinitev smrtne kazni, poleg tega pa bo poskušal vzpodbuditi tudi zvezne države, naj storijo enako. Največ usmrtitev v ZDA izvajajo zvezne države na čelu s Teksasom, poroča STA.

Za Bidna smrtna kazen sicer ne bo prioriteta, saj bo imel veliko dela z drugimi predvolilnimi obljubami, najprej pa mora prevzeti oblast. To se bo zgodilo 20. januarja 2021, čeprav si sedanji predsednik ZDA Donald Trump še naprej prizadeva, da se to ne bi zgodilo.

Biden se je pritožil, da Trump ovira tranzicijo

Biden se je v sredo v pogovoru z zdravstvenimi delavci pritožil, da Trumpova vlada ovira tranzicijo, kar med drugim povzroča nepotrebno škodo prizadevanjem proti pandemiji novega koronavirusa. Opozoril je, da zvezni zakon ne določa, da mora zvezna vlada sodelovati pri tranziciji "potrjenega" zmagovalca volitev, ampak "očitnega" zmagovalca volitev, piše STA.

Foto: Reuters

Zaradi Trumpove obstrukcije Biden ne dobiva poročil o nacionalni varnosti, prav tako ne zveznih sredstev za potrebe tranzicije, kar do zdaj nikoli ni bila težava. Prihaja do absurdnih scen, ko senatni republikanci kolegici Kamali Harris čestitajo za izvolitev na položaj podpredsednice ZDA, javno pa še vedno podpirajo Trumpovo obstrukcijo.

Biden dobil šest milijonov glasovnic več kot Trump

"Upam, da se moji prijatelji z nasprotne strani resnično bojijo Trumpa in zaradi tega delajo to, kar delajo. Upam, da je to razlog, in ko ga več ne bo, bodo pripravljeni pomagati," je dejal Biden, ki je po doslej preštetih glasovnicah dobil skoraj šest milijonov glasov več kot Trump oziroma skupaj 79,5 milijona, poroča STA.

Georgia bo danes objavila rezultate ponovnega štetja

V zvezni državi Georgia bodo danes objavili rezultate ročnega štetja glasovnic, ki ga je za vsak primer odredil republikanski državni sekretar Brad Raffensperger, potem ko je Biden po strojnem štetju tam dobil 14.000 glasov več od Trumpa. New York Times je poročal, da so v treh večinoma republikanskih okrožjih našli nekaj glasovnic, ki jih stroji niso registrirali, in Bidnova prednost naj bi se zmanjšala na okrog 13.000 glasov. Georgia mora do petka potrditi izid predsedniških volitev, nato bo Trumpova kampanja verjetno izkoristila možnost in zahtevala ponovno štetje glasovnic, kar bo potem potekalo strojno, navaja STA.

Raffensperger je pod velikim pritiskom strankarskih kolegov, naj nekaj naredi, da se pomaga Trumpu, kar pa ta zavrača in z obtožbami o nedovoljenem pritisku je šel v javnost. Posebej je obtožil senatorja iz Južne Karoline Lindseyja Grahama, ki mu je predlagal, naj iz večinoma demokratskih okrožij odstrani vse glasovnice po pošti, ker je bilo nekaj podpisov nejasnih.

Odvetniki Trumpove kampanje zahtevajo, da se izid volitev v Georgii kar razveljavi, Raffenspergerjev odstop pa zahtevata oba republikanska senatna kandidata, ki se bosta 5. januarja pomerila v drugem krogu volitev z demokratskima protikandidatoma. Demokrati pravijo, da so republikanci jezni na Raffenspergerja, ker je pošten in zavrača poskuse sprevračanja volje volivcev.

Zahtevali so tudi ponovno štetje v Wisconsinu

Trumpova kampanja je uvodoma zahtevala tudi ponovno štetje vseh glasovnic v Wisconsinu, kjer je Biden zmagal za 20.608 glasov. Ko pa so izvedeli, da bodo morali plačati 7,9 milijona dolarjev, so se raje odločili za zahtevo po ponovnem štetju v dveh največjih okrožjih za ceno treh milijonov dolarjev, navaja STA.

Trumpova kampanja proti volilnim izidom ima nekaj uspeha, saj sta dva republikanska volilna uradnika v Michiganu uvodoma v sredo zavrnila potrditev izida volitev, nato pa sta si premislila in izid volitev v Detroitu in okolici je bil potrjen.

Demokratska državna sekretarka Arizone Katie Hobbs prav tako kot Raffensperger v Georgii dobiva grožnje s smrtjo. Hobbsova je krivdo za to pripisala Trumpu in njegovim neutemeljenim obtožbam o volilnih prevarah. Arizona mora potrditi izid volitev oziroma tesno Bidnovo zmago do 30. novembra.

Največ hrupa pa je v Pensilvaniji, kjer ima glavno vlogo Trumpov odvetnik Rudy Giuliani. Nekdanji zvezni tožilec z Manhattna in župan New Yorka, ki že desetletja ni stopil na sodišče, se je v sredo osmešil na zveznem sodišču, kjer zahteva razveljavitev izidov volitev v demokratskih mestih. Giuliani ni poznal strokovnih izrazov niti se ni zavedal, kaj pravzaprav zahteva njegova tožba, in je prosil sodnika za odlog, da jo prilagodi, poroča STA.