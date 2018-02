Trumpov zet nima več dostopa do strogo zaupnih podatkov

Ameriški mediji poročajo, Bela hiša pa ne zanika, da je med visokimi uradniki sedeža ameriške vlade, ki so ostali brez dostopa do strogo zaupnih podatkov, tudi zet in svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner. Informacijo je posredno potrdil Kushnerjev odvetnik Abe Lowell.

Zet in svetovalec predsednika ZDA Jared Kushner (levo) in Donald Trump. Foto: Reuters

Bela hiša ima težave z varnostnimi pregledi in potrdili uslužbencev šele zadnjih nekaj tednov, odkar je moral zaradi razkritja informacije o pretepanju dveh nekdanjih žena odstopiti glavni tajnik za osebje Bele hiše Rob Porter. Šef kabineta Bele hiše general John Kelly je bil pod udarom kritik zaradi odziva na Porterjevo afero in se je odločil narediti red.

Sredi februarja je vsem visokim uslužbencem Bele hiše, ki so imeli dostop do strogo zaupnih podatkov na podlagi začasnega dovoljenja, preden je bil odpravljen varnostni pregled FBI, ta dostop prekinil. Jared Kushner ima zdaj skupaj z drugimi dostop le do zaupnih podatkov, kar pomeni, da ne bi smel več prisostvovati rednim jutranjim varnostno-obveščevalnim poročilom predsedniku Donaldu Trumpu.

Predsednik Trump je v petek dejal, da odločitev o dostopu do strogo zaupnih podatkov Jaredu Kushnerju prepušča šefu kabineta Bele hiše generalu Johnu Kellyju (levo). Foto: Reuters Kar je ironično glede na to, da Trump teh poročil ne bere in se zanaša na takšne, kot je Kushner, ki mu je med drugim zaupal nalogo, da pripelje mir na Bližnji vzhod. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je v torek vztrajno zavračala komentarje o Kushnerju in drugih v podobnem položaju, potem ko je Trump v petek dejal, da odločitev o tem prepušča Kellyju.

Trump menda zaupa zetu in hčeri

Analitiki se zdaj sprašujejo, ali Trump Kushnerju nenadoma ne zaupa več, saj bi mu lahko sam brez težav izdal dovoljenje za dostop do strogo zaupnih podatkov, ali pa je v ozadju kaj drugega. Morda dvorne spletke, saj je Kelly razjezil tako Kushnerja kot predsednikovo hčer Ivanko, ko jima je zabičal, da imata dostop do predsednika le še prek njega. Trump zaupa zetu in hčeri, obenem pa se zanaša na Kellyja, da naredi red v kaotični Beli hiši, kar je delo, ki kar traja.

Vendar glede na poročanje medijev Kelly ni bil tisti, ki je podpisal degradacijo Kushnerjevega dostopa, ampak je to storil nekdo drug, ki še ni znan. Degradacija je prišla, ko je namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein obvestil Belo hišo, da imajo težave s Kushnerjevim varnostnim potrdilom zaradi njegovih mednarodnih finančnih in poslovnih mrež ter stikov.

Tuje vlade računale, da bodo prek Kushnerja vplivale na Trumpa

Tuje vlade, med njimi Mehika, naj bi računale na to, da bodo prek Kushnerja vplivale na Trumpa. Poleg Mehike naj bi to skušali še Kitajska, Savdska Arabija in Izrael.

Praktična posledica degradacije dostopa je, da Kushner ne bo mogel resneje posredovati pri mirovnih prizadevanjih med Palestinci in Izraelci, saj mu na primer ameriški veleposlanik v Izraelu ne bo smel predati informacij strogo zaupne narave, brez katerih pa tega posla ni mogoče opravljati učinkovito.