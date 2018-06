Trumpov tvit pred objavo poročila o zaposlovanju povzročil gibanja na finančnih trgih

Ameriški predsednik Donald Trump je več kot uro pred objavo poročila ministrstva za delo ZDA o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti tvitnil, da se veseli objave tega poročila, kar so finančni trgi vzeli kot jasen namig, da bo poročilo zelo ugodno, in so se nemudoma odzvali z ustreznimi premiki.

Trumpov gospodarski svetovalec Larry Kudlow zavrača kritike in trdi, da Trump ni prekršil dolgoletnih pravil, ker ni povedal, kakšno bo poročilo ministrstva za delo, ampak le to, da se ga veseli. Vendar pa vlagatelji ne potrebujejo doktorata za sklep, da Trump ne bi tvital, če bi bilo poročilo slabo, in pri trgovanju z vrednostnimi papirji so minute ali celo sekunde izjemnega pomena.

Trump seveda ni prekršil nobenega zakona, ker so lahko njegovo informacijo izkoristili vsi, ki so dovolj zgodaj opazili tvit, kljub temu pa se kritike vrstijo, celo od republikancev. Kudlow je Trumpa s poročilom ministrstva seznanil v četrtek zvečer, objavljeno pa je bilo v petek ob 14.30 po srednjeevropskem času. Pokazalo je nazadovanje stopnje brezposelnosti v aprilu na 3,8 odstotka in 223 tisoč neto novih delovnih mest.

Dobro uro pred objavo ministrstva

Trump je svoj tvit objavil 69 minut pred objavo ministrstva in donosi na obveznice finančnega ministrstva ZDA so se ostro dvignili nekaj sekund po njegovem tvitu, začela se je krepiti tudi vrednost dolarja. Kudlow sicer pravi, da to ni nič posebnega, zase pa pravi, da je storil vse po pravilih, Trumpu je namreč v skladu z zakonom in običaji poročilo predal v četrtek zvečer.

Nekdanji tiskovni predstavnik Bele hiše pod Georgeem Bushem mlajšim Ari Fleischer je menil, da Trump tega ne bi smel storiti. Informacije, ki jih dobi vnaprej, bi morale biti svete. Pravila so zato, da se prepreči politizacijo poročil in uhajanje informacij, ki vplivajo na finančne trge.

Foto: Reuters

Summers: Šlo je za kršitev protokola

Nekdanji finančni minister Larry Summers je dejal, da je šlo za neverjetno brezobzirno kršitev protokola, ki bi v prejšnjih vladah sprožila številne preiskave. Zvezna pravila iz leta 1985 zveznih državnim uslužbencem prepovedujejo komentarje poročil o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti najmanj eno uro po objavi. Trumpovi so to doslej že večkrat prekršili, ampak se v poplavi drugih škandalov s tem nihče nima časa ukvarjati.

Trumpova objava ni nikomur neposredno jamčila dobička ali povzročila izgube, saj so finančni trgi povsem nepredvidljivi in se na dobre novice odzivajo tako z rastjo vrednosti delnic kot tudi s padanjem. Enkrat je ugodno poročilo o zaposlovanju sprejeto z navdušenjem, drugič s preplahom, da se bo ameriška centralna banka odločila za hitrejše višanje obresti.

Predčasni dostop imajo le redki uradniki

Predhodnik Kudlowa v vladi Baracka Obame Jason Furman pravi, da so tovrstni podatki skriti do zadnjega trenutka, predčasni dostop pa imajo le izjemno redki uradniki. Takšne informacije namreč vplivajo na finančne trge, najbolj pa zato, ker je zelo pomembno, da se uradna statistika vlade razume kot nepolitična in nestrankarska.

Trump je v času kampanje leta 2016 napadal uradno statistiko kot zlagano, ponarejeno in v korist demokratov, kadar so bili gospodarski podatki ugodni. Če so bili slabi, jih je močno izpostavljal. Po prihodu na oblast pa je brez trohice zadrege pač obrnil ploščo, kot je to storil v primeru napadov na nekdanjo predsednico centralne banke Federal Reserve Janet Yellen.

Njena zadržana obrestna politika je bila v času kampanje politično ponarejena, da koristi demokratski kandidatki Hillary Clinton, po Trumpovem prevzemu oblasti pa je postala legitimna in kredibilna. Nižje obresti namreč stimulirajo gospodarsko rast.

Trumpovo politiziranje gospodarskih podatkov je povsem razumljivo s političnega vidika. Dokler bodo podatki ugodni, je povsem varen, ne glede na preiskave in škandale. Ameriške volivce namreč najbolj zanima gospodarstvo oziroma njihov žep, vse preostalo pa je manj pomembno.