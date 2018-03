Trump: Vesolje je imeniten prostor za vojskovanje

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek obiskal obmejno območje blizu San Diega v Kaliforniji in si ogledal vzorce bodočega zidu na meji z Mehiko. Obiskal je tudi vojake v oporišču Miramar in jim med drugim obljubil neznansko veliko denarja ter napovedal ustanovitev posebnih oboroženih sil za vesolje.

Ameriški predsednik Donald Trump na obisku v vojaški bazi Miramar v San Diegu. Foto: Reuters

"Še malo pa gremo na Mars. Če bi zmagala moja nasprotnica, potem vi o tem ne bi niti razmišljali. Vesolje je prostor za vojskovanje, tako kot kopno, zrak in morje. Morda bomo imeli tudi vesoljske sile. Imamo zračne sile, imeli bomo tudi vesoljske. Nisem ravno resen, ampak mislim, da je to imenitna zamisel. Ustvarjamo vesoljske sile. Izjemno," je v oporišču Miramar dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Trump: Brez zidu ne bo države

Ameriški predsednik je na srečanju z obmejnimi agenti in vojaki v svojem slogu natresel veliko informacij, udrihal čez medije, guvernerja Kalifornije ter zločince in kriminalce, ki prehajajo mejo.

Pohvalil se je z zmago nad skrajno skupino Islamska država in možnostjo dogovora s Severno Korejo. Nekaj časa je ponovno namenil tudi kritikam Irana, ki je menda kriv za vsako težavo na Bližnjem vzhodu. Ponovil je, da je iranski jedrski sporazum s svetovnimi silami slab.

Ob ogledu vzorcev zidu je obmejnim agentom razložil, da je zelo pomembno imeti zid, skozi katerega se lahko vidi na drugo stran, sicer pa je zid nujen, ker brez njega ne bo države. Dodal je, da ima zelo dobre odnose z mehiškim predsednikom Enriquejem Peno Nietom, guvernerja Kalifornije Jerryja Browna pa je obtožil, da zelo slabo vodi državo, kjer so zadeve ušle izpod nadzora, davki pa so visoki.

Predsednik napovedal obsežno povečanje sredstev za vojsko

Brown je Trumpu poslal pismo z razlago, da v Kaliforniji gradijo mostove in ne zidove, čez mejo na mehiški strani pa je nekaj protestnikov vzklikalo proti Trumpu. Na ameriški strani so se prav tako zbrali Trumpovi nasprotniki, medtem ko so njegovi podporniki sežigali mehiške zastave.

Na srečanju z vojaki v oporišču Miramar je Trump napovedal tudi najobsežnejše povečanje vojaških sredstev v zgodovini ZDA. Za leto 2019 naj bi za Pentagon predlagal 716 milijard dolarjev. "Zanimajo nas največja orožja, najlepša orožja in najbolj čudovita orožja, kar ste vi, vojaki," je dejal predsednik ZDA.