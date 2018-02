Trump v nagovoru po pokolu orožja ni omenil niti z besedo

Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru po sredinem pokolu na srednji šoli na Floridi ostal zvest orožarskemu lobiju, ki mu je pomagal do izvolitve. Govoril je o žalovanju, trpljenju in duševnem zdravju, orožja pa ni omenil niti z besedo.

Predsednik je sodržavljane v kratkem nagovoru pozval, naj na sovraštvo odgovorijo z ljubeznijo, na okrutnost pa s prijaznostjo. Zahvalil se je policistom, reševalcem in učiteljem za njihov pogum.

"Tolažimo žalujoče in ranjene, trpimo s celotno skupnostjo Parklanda. Zavezani smo sodelovanju z državnimi in lokalnimi voditelji za zaščito naših šol in spopadanje s težkim izzivom duševnega zdravja," je dejal Donald Trump ter ameriškim otrokom sporočil, da niso sami in da nikoli ne bodo.

Preberite še:

Nekdanji dijak na floridski srednji šoli ubil najmanj 17 ljudi #foto #video

Floridski napadalec na Instagramu večkrat poziral z orožjem #foto #video

Pokol je po Trumpovih besedah floridsko šolo spremenil v prizorišče grozljivega nasilja, sovraštva in zla, celotna država pa zdaj z enim samim težkim srcem moli za žrtve in njihove družine.

Napadalca označil za duševno motenega

Nekdanje sošolce in zaposlene na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride je v sredo napadel 19-letni Nikolas Cruz, ki ga je Trump označil za duševno moteno osebo. Cruz je pobil 17 ljudi, policija pa ga je aretirala brez boja, potem ko mu je uspelo pobegniti s prizorišča streljanja.

Trump je 19-letnega Nikolasa Cruza označil za duševno moteno osebo. Foto: Twitter Po več urah zasliševanja je bila proti Cruzu danes vložena obtožnica v 17 točkah zaradi naklepnega umora. Točen motiv streljanja za zdaj še ni znan, so pa Cruza lani izključili s šole iz disciplinskih razlogov. Med dijaki in učitelji je bil znan po svojem nasilnem obnašanju in grožnjah.

Pozivov k strožjemu nadzoru nad orožjem ni pričakovati

Od predsednika ZDA očitno tokrat ni pričakovati pozivov k strožjemu nadzoru nad orožjem, Trumpov pravosodni minister Jeff Sessions pa je napovedal študijo o povezavi med duševno boleznijo in strelnim orožjem. Guverner Floride Rick Scott je napovedal možnost razgovora z republikanskimi voditelji v kongresu o tem, ali bi lahko morda nekako preprečili dostop do orožja duševno motenim osebam.

Šerif okrožja Broward Scott Israel, ki skupaj z FBI vodi preiskavo pokola, je odgovorne pozval, naj dajo policistom po ZDA večja pooblastila za aretacije ljudi, ki objavljajo grožnje po družbenih omrežjih. Take ljudi bi bilo treba prisilno poslati na pregled k psihiatru, je menil.

Zagovorniki orožja v ZDA imajo na svoji strani konservativne medije. Komentatorji in voditelji na televiziji Fox News že od prve novice o pokolu v Parklandu naprej opozarjajo, da je treba stopiti v bran pravici do orožja, pa tudi žalovati, moliti in podpirati policijo.

Nasprotniki orožja so medtem po sredinem pokolu znova zagnali kampanjo za večji nadzor nad orožjem, vendar v Washingtonu nimajo moči, da bi kaj bistvenega spremenili. Izkušnje s podobnimi pokoli kažejo, da bo javna debata zdaj trajala nekaj dni, nato pa utonila v pozabo do naslednjega pokola.