Trump ustanavlja svoje družbeno omrežje #video

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki so mu zaradi nevarnosti spodbujanja k nasilju po januarskem vdoru na Kapitol preprečili dostop do družbenih omrežij Facebook in Twitter, je sporočil, da ustanavlja svoje družbeno omrežje.