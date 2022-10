Trump poskuša onemogočiti preiskavo

Agenti FBI so 8. avgusta na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago zaplenili okrog 11 tisoč dokumentov, ki jih je Trump odnesel s seboj, namesto da bi jih v skladu z zakonom predal nacionalnemu arhivu. Med njimi je bilo okrog sto dokumentov zaupne narave, do hrambe katerih kot nekdanji predsednik ni upravičen.

Sodnica, ki jo je imenoval Trump, blokirala preiskavo

Odvetniki Donalda Trumpa so se pritožili na zvezno sodišče na Floridi, tam pa je sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump, blokirala preiskavo. Imenovala je posebnega neodvisnega pravnega strokovnjaka, konservativnega zveznega sodnika iz Brooklyna Raymonda Dearieja, da pregleda dokumente, s čimer je preiskavo zaustavila.

Pravosodno ministrstvo ZDA se je pritožilo na zvezno prizivno sodišče v Atlanti, kjer je tričlanski senat soglasno sklenil, da Dearie ni pooblaščen za pregled zaupnih dokumentov in lahko izvaja le pregled dokumentov, ki nimajo oznake zaupno.

Trumpovi odvetniki poskušajo zdaj prek vrhovnega sodnika Clarencea Thomasa, čigar žena Gini Thomas še vedno poziva k razveljavitvi izida predsedniških volitev leta 2020, doseči, da Dearie od pravosodnega ministrstva dobi zaupne dokumente nazaj v pregled.

Thomas je pristojen tudi za Florido in lahko odloči v prid Trumpu, zavrne pritožbo ali pa jo posreduje celotnemu vrhovnemu sodišču. Tam sedijo trije sodniki, ki jih je imenoval Trump, konservativci pa imajo v njem večino.

Trumpovi odvetniki trdijo, da mora Dearie odločiti, ali je omenjenih sto dokumentov z oznako zaupno še vedno zaupnih in ali ne glede na zaupnost spadajo med Trumpove zasebne dokumente.

Trumpova pritožba le poskus zavlačevanja?

Trump trdi, da dokumenti niso več tajni, saj je sam z njih umaknil oznako zaupno, v isti sapi pa zatrjuje, da gre za njegovo zasebno last.

Dearie v nasprotju s pričakovanji do zdaj ni pokazal naklonjenosti do Trumpovih stališč in je od njegovih odvetnikov zahteval, da se izrečejo, ali so dokumenti zaupni ali niso.

Ti si tega ne upajo storiti, da se ne bi izpostavili kazenskemu pregonu zaradi laganja, na pomoč pa jim je priskočila sodnica Cannon, ki je odločila, da jim Dearieju tega ni treba pojasnjevati.

Trumpova pritožba na vrhovno sodišče je tako, kot kaže, le poskus zavlačevanja preiskave, vendar nekdanji predsednik obenem upa, da bo naletel na naklonjenost konservativne večine vrhovnega sodišča.

Vrhovno sodišče ZDA trenutno ne uživa veliko zaupanja v ameriški javnosti in Trumpovi kritiki menijo, da bi moral Thomas pritožbo zavreči. Nihče med njimi pa nima veliko upanja, da se bo to res zgodilo.