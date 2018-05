Trump pred srečanjem s Kim Džong Unom na posvet z Abejem

Ameriški predsednik Donald Trump se bo pred morebitnim srečanjem s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom sestal še z japonskim premierjem Shinzom Abejem in uskladil stališča. To sta se voditelja ZDA in Japonske dogovorila v telefonskem pogovoru v ponedeljek zvečer, so sporočili iz Bele hiše.

Tako Trump kot Abe sta se dogovorila za tesno sodelovanje in za skupno prizadevanje, da bi se Severna Koreja trajno odpovedala jedrskemu, kemijskemu in biološkemu orožju ter tudi raketnemu programu, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še poudarili v Beli hiši.

Datum srečanja še ni znan

Kdaj bi se Trump in Abe lahko srečala, niso sporočili, se bosta pa oba udeležila vrha skupine G20 v Torontu konec meseca.

Trump je sicer prejšnji teden odpovedal srečanje s Kimom, a so se zdaj prizadevanja za novo srečanje znova obudila. Vrh v Singapurju bi bil lahko 12. junija. To je v soboto nakazal tudi Trump, ki je potem v nedeljo tudi tvitnil, da je v Severno Korejo prišla ekipa, ki naj bi pripravila to srečanje.

Po poročanju južnokorejskih medijev bo predvidoma v sredo iz Pekinga proti New Yorku odpotoval tudi visoki severnokorejski predstavnik Kim Džong Čol. Sprva naj bi v ZDA, in sicer v Washington, poletel že danes, a so rezervacijo na letalu spremenili tik pred zdajci. Južnokorejski mediji ugibajo, da bi Kim Džong Čol lahko prav tako sodeloval pri pripravah na srečanje Trumpa in Kim Džong Una.

Kim Džong Čol je sicer bivši šef severnokorejske obveščevalne službe, zdaj pa je podpredsednik centralnega komiteja vladajoče partije in odgovoren za odnose med obema Korejama.