Politiki predsednika ZDA Donalda Trumpa po enem mesecu od nastopa mandata nasprotuje 48 odstotkov, podpira pa ga 43 odstotkov Američanov, je pokazala anketa, ki jo je v četrtek objavil časnik Washington Post. Ocene njegovih konkretnih pobud so sicer večinoma neenotne ali negativne, 57 odstotkov vprašanih meni še, da Trump presega svoja pooblastila.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



11.08 Večina Američanov ne podpira ukrepov Trumpove vlade

Anketa kaže, da predsednikovo delo na splošno podpira 45 odstotkov Američanov, ne odobrava pa ga 53 odstotkov. Trumpu nasprotujejo zlasti demokratski volivci – 90 odstotkov demokratov je proti njegovim ukrepom, podpira pa jih 90 odstotkov republikancev in 33 odstotkov neodvisnih volivcev.

Predsednikovi podporniki so zadovoljni predvsem z ukrepi za deportacijo nedokumentiranih priseljencev in rezi v vladne programe. Tisti, ki so nezadovoljni s smerjo, v katero Trump vodi državo, pa izražajo zaskrbljenost nad razkrajanjem vlade, samovoljnim delovanjem predsednika in vlogo milijarderja Elona Muska, ki vodi urad za vladno učinkovitost (Doge), navaja Washington Post.

Mnenja glede Trumpove gospodarske politike, upravljanja zvezne vlade in migracij se med vprašanimi delijo približno na polovico, pri čemer ima splošno pozitivno oceno med volivci zgolj politika do nezakonitega priseljevanja.

Konkretne ukrepe Trumpove vlade sicer volivci na splošno ocenjujejo pretežno negativno, pri čemer najbolj izstopa pomilostitev oseb, obsojenih zaradi nasilnih kaznivih dejanj, povezanih z napadom na Kapitol 6. januarja 2021.

Ob tem 57 odstotkov vprašanih meni, da Trump v svojem delovanju presega predsedniška pooblastila, in da bi moral dobiti odobritev kongresa, preden lahko zamrzne financiranje programov zvezne vlade, ki jih je predhodno odobril kongres ali kateri od prejšnjih predsednikov.

Prepričljiva večina vprašanih – vključno z 79 odstotki republikanskih volivcev – meni tudi, da bi moral Trump spoštovati odločitve sodišč, če se izkaže, da je njegova vlada v svojem delovanju kršila zakone.

Spletna anketa časnika Washington Post v sodelovanju z družbo Ipsos je bila izvedena med 13. in 18. februarjem med 2600 odraslimi prebivalci ZDA. Vzorec je bil izbran v okviru stalnega panela ameriških gospodinjstev Ipsos KnowledgePanel z naključnimi metodami vzorčenja.

11.00 Trump ostro nad ameriško agencijo Associated Press

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek označil ameriško javno tiskovno agencijo Associated Press (AP) za "radikalno levo organizacijo". Ena najstarejših medijskih hiš v ZDA se je znašla v Trumpovi nemilosti, ker ne želi upoštevati njegovega izvršnega ukaza o preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

"Smo v sporu z novinarsko hišo AP, radikalno levičarsko organizacijo, ki z nami vsemi ravna zelo slabo in noče priznati, da se nekdanji Mehiški zaliv zdaj imenuje Ameriški zaliv," je Trump dejal v četrtkovem govoru pred združenjem republikanskih guvernerjev v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bela hiša je novinarjem agencije AP že prejšnji teden zavrnila dostop do osrednjih točk poročanja o delovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kot sta Ovalna pisarna in predsedniško letalo AirForceOne, ker da ne upoštevajo "zakonite spremembe imena".

Agencija AP je namreč kmalu po Trumpovem ukazu o preimenovanju Mehiškega zaliva v sporočilu za javnost zapisala, da "Mehiški zaliv to ime nosi že več kot štiristo let", in da Trumpov izvršni ukaz "velja le znotraj Združenih držav".

Agencijo AP je v luči Trumpovih odločitev in kritik minuli teden podprlo Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), ki je poudarilo, da je agencija vodilni vir neodvisnega ter z dejstvi podprtega poročanja o dogajanju v ZDA za evropske javnost.

"Tiskovne agencije so ključni viri preverjenih informacij za medije po vsem svetu, ki prispevajo k raznoliki in dobro obveščeni javni razpravi. Odprt dostop do uradnih dogodkov je temelj tega poslanstva ter bistvenega pomena za preglednost in obveščeno družbo," je zapisal generalni sekretar Eane Alex Giboi.

Associated Press je ena največjih in najstarejših medijskih organizacij v ZDA, ki je nastala leta 1846, še danes pa predstavlja enega od stebrov ameriškega neodvisnega novinarstva in zagotavlja novice za tiskane medije ter televizijske in radijske postaje po vsej državi.