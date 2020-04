Trump na novinarski konferenci ni sprejel vprašanj o koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek med drugim naznanil, da bodo ZDA Nemčiji poslale medicinske ventilatorje, nato pa po 20 minutah zapustil novinarsko konferenco delovne skupine Bele hiše za boj proti novemu koronavirusu in ni sprejel nobenega vprašanja.

Čakala so ga vprašanja o več kot 50 tisoč mrtvih v ZDA zaradi covida-19, o nevarnosti zdravila proti malariji, ki ga je promoviral, in o njegovem predlogu, da bi se lahko proti novemu koronavirusu borili z vbrizgavanjem sredstev za dezinfekcijo v človeška telesa in ultravijoličnimi žarki, poroča STA.

V ZDA so do petka zvečer po štetju Univerze Johnsa Hopkinsa našteli 891 tisoč okuženih z novim koronavirusom in 51.017 mrtvih zaradi covida-19.

Uprava za zdravila in hrano opozarja pred uporabo zdravil, ki jih je Trump promoviral

Za Trumpom je na novinarski konferenci nastopil komisar zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA) Stephen Hahn. FDA je nekaj ur prej izdala opozorilo pred uporabo hidroksiklorokina in klorokina, to je zdravil proti malariji, ki ju je Trump razglašal kot mogoče čudežno zdravilo za novi koronavirus.

FDA opozarja, da oboje povzroča srčne težave in lahko pripelje do smrti, zato odsvetuje uporabo zunaj bolnišnic in kliničnih poskusov.

Trump o sporni ideji glede uporabe dezinfekcije in UV-žarkov: Šlo je za sarkazem

Izognil pa se je predvsem vprašanjem o četrtkovi novinarski konferenci, ko je Trump ugibal, da bi lahko novi koronavirus uničevali z injekcijami sredstev za dezinfekcijo v človeška telesa ali pa ultravijoličnimi žarki.

V petek je ob podpisu skoraj 500 milijard dolarjev vrednega novega zakona za pomoč podjetjem in bolnišnicam v boju proti novemu koronavirusu dejal, da je govoril sarkastično in to novinarjem.

Trump je govoril neposredno s pogledom na vodjo delovne skupine proti novemu koronavirusu Deborah Birx, ki ga ni srečala s pogledom. V petek je ni bilo na novinarski konferenci. Zjutraj v petek je sicer za televizijo Fox News povedala, da Trump rad glasno razmišlja, ko dobi kakšno novo informacijo. Izvedel je namreč, da novi koronavirus ne uspeva tako dobro v vročem in vlažnem podnebju in da ga sredstvo za dezinfekcijo hitro uniči.