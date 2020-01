Tri rakete zadele ameriško veleposlaništvo v Bagdadu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Območje ameriškega veleposlaništva v Iraški prestolnici Bagdad so zadele tri rakete. Po podatkih varnostnih virov so poškodbe utrpeli trije zaposleni na veleposlaništvu. Odgovornost za napad za zdaj še ni prevzel nihče.

V napadu na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu, je ena raketa priletela na območje menze, drugi dve pa sta pristali nedaleč stran od zgradbe. V napadu so bili po podatkih varnostnih virov poškodovani trije zaposleni, poroča BBC.

Irak bi lahko postal bojno polje

Odgovornost za napad še ni prevzel nihče. Iraški premier Adel Abdul Mahdi je napad že obsodil in dejal, da bodo preiskali njegove okoliščine. Kot je še pojasnil, bi lahko takšni dogodki v prihodnje državo povlekli v bojno polje.

Medtem so se odzvali tudi z ameriškega State departmenta. "Iraško vlado pozivamo k varovanju naših diplomatskih objektov, " so sporočili z ameriške strani. Raketni napadi na ameriško veleposlaništvo niso nobena redkost, še posebej ne v času, ko so odnosi med državama zaradi smrti vplivnega iraškega generala Kasema Solejmanija še dodatno zaostrili.