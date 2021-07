Trenutek, ko mama reši ugrabljenega petletnega sina #video

Sredi belega dneva je prišlo v New Yorku do drznega poizkusa ugrabitve otroka. Mama je skozi okno avtomobila v zadnjem hipu rešila svojega petletnika.

Posnetki nadzorne kamere prikazujejo dramatične trenutke, ko je prišlo v New Yorku do poizkusa ugrabitve otroka. Po ulici se je sprehajala mama s tremi otroki, ko je blizu ustavil avtomobil in iz njega skočil moški. Ta je zagrabil enega izmed otrok in ga potisnil v avtomobil, po prerivanju pa je mami uspelo petletnega otroka potegniti skozi stransko okno.

Policija je že našla moškega iz avtomobila in ga na podlagi obtožbe o poizkusu ugrabitve tudi aretirala.