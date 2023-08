Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodik je napovedal, da bo vztrajal pri sprejemanju zakonov za okrepitev delovanja entitete s sedežem v Banjaluki in onemogočanje delovanja zveznih ustanov, četudi mu zaradi tega grozi zapor. Foto: Reuters

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes vložilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora. Enako obtožnico je vložilo tudi proti direktorju uradnega lista Republike Srbske Milošu Lukiću.