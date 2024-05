"To sem dolga leta skrivala, nisem govorila o tem" #video

" To sem v globinah srca skrivala dolga leta. Vsako jutro razmišljam, a ne govorim o tem, " pove 96-letna Francozinja Monique svojemu vnuku Robinu. "Veš, Robin, danes ne bi smela biti tu. Morala bi umreti. 17. junija 1940. Ko se je začela vojna, sem imela 11 let in 12 let, ko so prišli vojaki. Povsod so bili. S sadjem v rokah sem se spustila po stopnicah na vrt. Mamo so ubili streli, ko je ležala na meni, da bi me zaščitila. Ko si star 12 let in vidiš, da je mama umrla zate, tega ne pozabiš."

Monique, 96 let Foto: Evropski parlament

Evropski parlament je pripravil kratek dokumentarec z naslovom Uporabi svoj glas, ki si ga lahko pogledate spodaj. V njem je zajel sporočilo, ki ga starejši Evropejci, ki so v življenju doživeli to, česar ne bi smel nihče, prenašajo svojim vnukom. Njihove zgodbe so težke in žalostne, a še zdaleč niso osamljene. Takšne grozote so nedolgo tega doživeli številni Evropejci. Opisane so v filmih, knjigah, nekatere pa so del družinskih ustnih izročil. Pomembno je, da jih ne pozabimo, da jih širimo.

Njihove zgodbe se ne bi smele zgoditi, a so se in zato se moramo iz njih nekaj naučiti in tako poskrbeti, da se ne ponovijo. To je tudi cilj kampanje, s katero Evropski parlament v sklopu bližajočih se evropskih volitev opozarja na pomen demokracije. Ta še zdaleč ni samoumevna, zato je na nas, državljanih, da izkoristimo svojo moč, svoj glas in si sami ustvarjamo prihodnost. Sicer bodo o njej odločali drugi.

Grozote, ki še vedno živijo v srcih mnogih Evropejk in Evropejcev

Foto: Evropski parlament

Druga svetovna vojna je bila daleč največji in najbolj smrtonosen konflikt v zgodovini, ki je zlasti opustošil Evropo. To ni daljna preteklost, z njo smo prek številnih starejših in njihovih pričevanj danes še kako tesno povezani. In prav oni nam lahko iz prve roke povedo, kako pomembna je demokracija, kako hitro lahko spolzi iz rok in za seboj pusti grozljive posledice.

Sporočilo vnukom in vnukinjam

Morda je vpliv demokracije včasih težko opaziti na kratek rok, vendar sčasoma postane bolj jasen. Prav zato v zgornjem videoposnetku svoje življenje in resnična doživetja opsujejo starejši Evropejci, ki so živeli dovolj dolgo, da so videli, kako se je svet temeljito spremenil. Izkusili so, kako močno demokracija vpliva na njihovo življenje, in to lahko danes delijo z nami. Morda so pred njimi zadnje volitve v njihovem življenju in prav to je razlog, da želijo jasno in glasno svojim vnukom, vnukinjam in vsemu človeštvu predati sporočilo. Sporočilo, da mora demokracija živeti še dolgo po tem, ko njih ne bo več.

Robin, vnuk Monique Foto: Evropski parlament

"Če bi se lahko poslovila le z enim sporočilom," pove Monique Robinu, bi to bilo: "Živite demokracijo. Prisluhnite drug drugemu."

To so srce parajoče besede, ki jih je rodilo temno obdobje človeške zgodovine in ki hkrati prenašajo pomembno sporočilo. Sporočilo, ki ga ne gre prezreti. Sporočilo, o katerem so si enotni vsi nastopajoči v dokumentarnem videoposnetku, ki so doživeli to, česar ne bi smel nihče, in ki so tudi na lastni koži izkusili vpliv demokracije.

Demokracije ne smeš nikoli imeti za samoumevno. Ni nam bila podarjena in hitro jo lahko izgubimo. Zato jo moramo podpirati, varovati in se boriti zanjo.

Uporabite svoj glas, sicer bodo o vaši prihodnosti odločali drugi

Čez mesec dni, od 6. do 9. junija, bomo imeli državljani Evropske unije priložnost oddati svoj glas na evropskih volitvah. V Sloveniji bodo potekale v nedeljo, 9. junija 2024. Takrat bomo lahko začrtali smer, ki jo bo v prihodnje ubrala Evropska unija in z njo naša domovina, Slovenija.

Foto: Evropski parlament

S tem bo pred nami, pred generacijo, ki ji pripada Monique, pred generacijami, ki bodo prvič stopile na volišča, in vsemi generacijami vmes nova priložnost, da utrdimo demokracijo in sporočimo, kakšne Evropske unije si želimo. Več Evropejk in Evropejcev bo šlo na evropske volitve, trdnejša bo naša demokracija.

Kot povedo sogovorniki v dokumentarnem videoposnetku Uporabi svoj glas, je demokracija krhka, zato volilna udeležba in z njo demokracija ni zgolj naša vrednota, pravica, pač pa je tudi dolžnost. Naša odgovornost je, da jo ohranjamo.

Pridružite se nam 9. junija 2024 in tudi vi oddajte svoj glas na evropskih volitvah. Ne dopustite, da bodo o vaši prihodnosti odločali drugi.

Foto: Evropski parlament