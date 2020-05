This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media

📸 posted on Facebook by a member of the opposition (PSD) pic.twitter.com/0QuvE3TfId — Ionut Iordachescu (@ic_iordachescu) May 30, 2020

Na fotografiji Orban v družbi štirih članov njegove vlade kadi cigareto, zraven je alkohol, nihče od njih pa ne nosi maske ali upošteva pravil družbene razdalje.Zunanji minister Bogdan Aurescu na fotografiji drži cigaro, maske pa ležijo na mizi poleg steklenic alkoholne pijače.

"Sram vas bodi"

Eden prvih, ki je fotografijo objavil na družbenih omrežjih, je bil poslanec opozicijske socialdemokratske stranke Eugen Teodorovici . "To se dogaja znotraj premierjeve pisarne. To počnejo liberalci, kadar vladajo. Sram vas bodi," je v petek zapisal na Facebooku. Da bi se moral Orban opravičiti, je ocenil tudi nekdanji premier Dacian Ciolos, piše STA.

V Romuniji so sicer doslej zabeležili več kot 19.000 primerov okužbe z novim koronavirusom in 1253 smrti zaradi covida-19. Po dveh mesecih karantene so v državi 15. maja vendarle začeli rahljati omejitvene ukrepe, vendar pa so maske še vedno obvezne v sredstvih javnega prevoza in v drugih zaprtih javnih prostorih. Zaprti so vsi bari in restavracije, terase pa naj bi se pod strogimi varnostnimi pogoji ponovno odprle 1. junija. Foto: Reuters

"Naredil sem človeško napako in to priznam"

Orban je v zvezi s fotografijo pojasnil, da je bila posneta 25. maja, na njegov 57. rojstni dan. "Prišli so kolegi, da bi me presenetili. Postregel sem jim nekaj hrane, kozarec vina in viski. Mask nismo nosili, ker smo ravno končali z obedom," je povedal Orban.

"Sem kadilec, naredil sem človeško napako in to priznam," je dejal. Kot je dodal, je pripravljen plačati globo za kajenje v zaprtih prostorih, ki je v Romuniji prepovedano od leta 2016.