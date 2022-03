To je razlog, da se mnogi zgražajo nad nekdanjim nemškim kanclerjem

"Mislim, da ni prav, da Gerhard Schröder zaseda te položaje. Mislim, da bi bilo prav, da bi se jim odrekel," je Scholz povedal v intervjuju za nemško javno televizijo ZDF.

Izrazil je upanje, da bodo nekdanjega nemškega kanclerja, ki je nemško vlado vodil med letoma 1998 in 2005, njegovi prijatelji prepričali v to odločitev. "To pravim tudi zato, ker sem dobro sodeloval z njim, ko je deloval v politiki. Zato mi je zelo pomembno, da sprejme to odločitev," je povedal Scholz.

Zaseda vodilne položaje pri projektih Severni tok in Severni tok 2

Schröder velja za dolgoletnega prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina. Med drugim je član nadzornega sveta ruskega energetskega koncerna Rosneft in zaseda vodilne položaje pri projektih Severni tok in Severni tok 2, obeta se mu tudi položaj v nadzornem svetu Gazproma. Ker ni jasno obsodil ruske agresije na Ukrajino, naj bi ga zapustilo že več sodelavcev.

Pretekli teden je nekdanji kancler sicer pozval rusko vlado, naj čim prej konča vojno v Ukrajini, vendar do napada ni bil zelo oster. Ni pa omenjal možnosti, da bi zapustil katerega od svojih položajev v ruskih podjetjih.

Več nekdanjih evropskih voditeljev se je sicer v preteklih dneh odpovedalo položajem v ruskih podjetjih.