To je nekaj najboljših prizorov, kar jih je bilo mogoče videti danes ponoči #video

Milijoni ljudi po svetu so bučno proslavili vstop v novo leto, tudi tokrat marsikje ob poostrenih varnostnih ukrepih. V Parizu so leto 2020 pozdravili z ognjemetom, v Londonu je Big Ben po dolgi obnovi spet zazvonil, v New Yorku pa se je zbralo več milijonov ljudi, ki so na Times Squaru opazovali tradicionalni spust steklene krogle.

Praznovanje v New Yorku.



V številnih evropskih prestolnicah so novo leto množično pričakali ob spektakularnih ognjemetih. V Parizu se je več deset tisoč ljudi zbralo na Elizejskih poljanah. Ognjemet je razsvetlil nebo pri Slavoloku zmage, vzdušje v središču mesta, ki je bilo vse leto 2019 prizorišče številnih spopadov med policijo in rumenimi jopiči, je bilo praznično.

Množica je zaradi stavke sindikata francoskih železnic v središče Pariza večinoma prispela peš, s kolesi ali na skuterjih, saj sta ponoči vozili le dve liniji podzemne železnice, poroča STA.

Vstop v novo leto je bil za Britance zadnji pred brexitom

V Londonu se je opolnoči znova oglasil Big Ben, ki je zaradi obnovitvenih del dolgo molčal, nebo nad britansko prestolnico je razsvetlil ognjemet, ki si ga je množica ogledala z bregov Temze. Vstop v novo leto je bil za Britance zadnji pred brexitom, predvidenim za 31. januarja.

V Berlinu je več sto tisoč turistov in domačinov silvestrovalo ob Brandenburških vratih, kjer so si ogledali spektakularen ognjemet. Na Dunaju se je vstopa v novo leto veselilo okrog 800 tisoč ljudi, ki so v novo leto vstopili v taktih dunajskega valčka, ognjemet pa so zaradi močnega vetra v zadnjem hipu odpovedali.

V New Yorku je milijon ljudi na Times Squaru odštevalo zadnje sekunde leta 2019, preden so z navdušenjem, pa tudi realizmom pozdravili vstop v novo desetletje. Na Times Squaru so bili, tako kot v zadnjih letih, močno poostreni varnostni ukrepi.

Na Copacabani tri milijone ljudi

V Riu de Janeiru je na znameniti plaži Copacabana, kjer je za varnost skrbelo več kot dva tisoč policistov, novo leto pričakalo skoraj tri milijone ljudi. Večina je bila oblečena v belo.

Nebo nad Copacabano je tradicionalno razsvetlil ognjemet. Foto: Reuters

Še preden je na zahodni polobli ura odbila polnoč, so vstop v novo leto in desetletje proslavili na vzhodni polobli. Najbolj bučno je bilo v Sydneyju, kjer si je dvanajstminutni ognjemet ogledalo približno dva milijona ljudi.

Policija le nekaj minut po vstopu v novo leto uporabila solzivec

V Hongkongu, kjer se že več kot šest mesecev dogajajo protesti, oblasti pa so zaradi varnostnih razlogov odpovedale ognjemet, se je zbralo na tisoče ljudi, ki so vstop v novo leto pričakali s pozivi k demokraciji, svobodnemu Hongkongu in revoluciji ter prižigali luči na svojih telefonih. Policija je le nekaj minut po vstopu v novo leto proti protestnikom uporabila solzivec.