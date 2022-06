To je francoske carinike pričakalo v kombiju dveh Nemcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski cariniki so pri kraju Le Perthus ob meji s Španijo ustavili kombi dveh nemških državljanov in pri pregledu vozila našli štiri žive aligatorje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ker Nemca nista imela ustreznih dokumentov in dovoljenj za prevoz živali, so ju pridržali in predali policiji. Zdaj ju čaka sojenje. Uvoz aligatorjev v Francijo je sicer strogo urejen.

Aligatorje odpeljali v živalski vrt

Na kraj je prispel tudi strokovnjak za zaščito živali, ki je pregledal zdravstveno stanje aligatorjev in določil njihovo vrsto. Aligatorje so nato odpeljali v živalski vrt za krokodile južno od Lyona.

Za zdaj še ni jasno, kakšni so bili načrti Nemcev glede plazilcev, kam sta jih nameravala peljati in kje sta jih dobila.