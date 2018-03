Tisoči na shodih v spomin na ubitega slovaškega novinarja

Na tisoče ljudi se je sinoči udeležilo shodov, ki so po vsej Slovaški potekali v spomin na pred kratkim umorjenega novinarja Jana Kučiaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo. Preiskovalni novinar je bil ubit pred načrtovano objavo poročila o korupciji politikov, povezanih z italijansko mafijo.

Glede na ocene organizatorjev se je samo shoda v Bratislavi udeležilo približno 25 tisoč ljudi. Več tisoč se jih je zbralo tudi v več drugih mestih v državi s 5,4 milijona prebivalcev. Številni so na shodih, ki so potekali v izjemno nizkih temperaturah, držali sveče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z vami danes stojim, da bi se poklonil dvema mladima človekoma, Janu in Martini," je dejal slovaški predsednik Andrej Kiska, ki je nagovoril množico v prestolnici. Ta se je nato 27-letnima novinarju in njegovemu dekletu poklonila tudi z minuto tišine.

Nekateri protestniki so zahtevali odstop vlade. Foto: Reuters

Kučiaka in Kušnirovo so našli mrtva preteklo nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Velka Maca v bližini glavnega mesta Bratislava. Zanju so bili usodni streli v glavo in prsni koš. Kučiak je bil tik pred objavo članka, v katerem je razkrival domnevne povezave med slovaško politiko in italijanskimi poslovneži na Slovaškem, ki naj bi bili povezani z razvpito kalabrijsko mafijo 'Ndrangheta.

Slovaška policija je v četrtek pridržala več italijanskih poslovnežev, ki jih je Kučiak omenjal v svojem poročilu. To je bilo v sicer nedokončani obliki objavljeno pretekli teden, preiskovalci pa so novinarjevo smrt povezali z njegovim delom.

Za Jana Kučiaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo so bili usodni streli v prsni koš in glavo. Foto: Reuters

Zbrane na petkovih shodih so nagovorili tudi številni predstavniki medijev, ki so med drugim zatrjevali, da je treba vztrajati pri preiskavi te tragedije. Odgovorna urednica vodilnega slovaškega dnevnika SME Beata Baloghova je umor označila za "napad na našo sposobnost, da nadzorujemo politiko". Zbrani so med drugim zahtevali konec vpliva mafije in sporočali, da je napad na novinarje napad na vse ljudi, poroča britanski BBC.

Zaradi umora novinarja so svoj odstop v preteklih dneh naznanili minister za kulturo Marek Madarič, svetovalka slovaškega socialdemokratskega premierja Roberta Fica Maria Troškova in vodja sveta za nacionalno varnost Viliam Jasan. Zadnja dva je Kučiak omenjal v članku o povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo.

Nekateri protestniki zahtevali odstop vlade

Nekateri protestniki so se usmerili tudi proti Ficu in se odpravili do njegovega sedeža, kjer so zahtevali odstop vlade. Fico je v preteklosti novinarjem namenil precej kritičnih besed in jih med drugim označil za "umazane, protislovaške vlačuge", medije pa med drugim opisal kot "neumne hijene" in "sluzaste kače", še piše AFP. Po Kučiakovem umoru je sicer obljubil, da bo njegova vlada storila vse, da "zaščiti svobodo govora in varnost novinarjev".