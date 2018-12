Trg Times Square bo pomagal varovati tudi dron

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA, New York. Newyorška policija, policist, varnost. Foto: Xinhua/STAArhiv Xinhua/STA

Kamera drona je del ogromnega varnostnega projekta, ki na Times Squaru zajema tudi 1.225 stacionarnih kamer ter več tisoč uniformiranih policistov in policistov v civilu.

Posebne teroristične grožnje ni. Z dronom naj bi tudi preprečili, da bi ljudje v zrak spuščali svoje drone, kot se je zgodilo pred nedavnim na londonskem letališču Gatwick, kjer je bil skoraj dva dni ohromljen promet.

Za novo leto pomladne temperature

Letos bodo obiskovalci zdrs znamenite kristalne krogle z zgradbe na trgu Times Square po napovedih pričakali pri skoraj pomladnih temperaturah. Lani je bilo v tem času zelo mrzlo.

Tako kot lani pa bodo tudi tokrat v New Yorku veljali močno poostreni varnostni ukrepi. Na tleh bodo policisti z avtomatskimi puškami, na strehah ostrostrelci, nahrbtniki, hrana in pijača pa bodo na silvestrovanju prepovedani.

Policisti so že zaplombirali vse kanalizacijske pokrove, odstranili poštne nabiralnike in posebno pozornost posvetili hotelom na Times Squaru, da se ne bi ponovilo dogajanje iz Las Vegasa oktobra lani, ko je morilec iz hotelske sobe streljal na koncertno prizorišče in pobil 58 ljudi.