Tihanovska pozvala Varnostni svet ZN k sankcijam proti Minsku

Na neformalnem srečanju VS ZN na daljavo je sodeloval tudi slovenski zunanji minister Anže Logar, ki je, kot je tvitnilo zunanje ministrstvo, izrazil zaskrbljenost zaradi razmer v Belorusiji. Oblasti v Minsku pa je pozval, naj sprejmejo dialog z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za iskanje miroljubne rešitve krize v državi, piše STA.

"V moji državi so danes nemiri. Mirni protestniki so tarče nezakonitih pridržanj, pretepajo jih in zapirajo," je opozorila 37-letna Tihanovska. Ob tem je ZN pozvala k napotitvi misije v Belorusijo, da bi preverili stanje na terenu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Režim dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka je Tihanovska obtožila, da je moralno pokvarjen, ter se zavzela za to, da bi mednarodna skupnost pomagala končati "cinično nespoštovanje človeškega dostojanstva sredi Evrope". Zahod pa je pozvala k sankcijam proti odgovornim za volilne prevare ter kršitve človekovih pravic, piše STA.

Foto: Reuters

Rusija in Kitajska vztrajata, da gre za notranje zadeve

Razpravo o razmerah v Belorusiji so sklicali na zahtevo Estonije, trenutno nestalne članice VS ZN. Razprava je neformalna, saj dve stalni članici Varnostnega sveta, Rusija in Kitajska, vztrajata, da so razmere v Belorusiji notranja zadeva te države.

Po spornih predsedniških volitvah v Belorusiji 9. avgusta, na katerih naj bi dolgoletni predsednik po trditvah opozicije zmagal s prevaro, so v državi izbruhnili najmnožičnejši protesti v njeni zgodovini. Lukašenkov režim jih je skušal zatreti s silo. Več tisoč ljudi je bilo zaprtih, številni grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti. Več predstavnikov opozicije, med njimi tudi Tihanovska, je pobegnilo v tujino, še piše STA.

