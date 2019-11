Tibetanski voditelji odločili, da mora o svojem nasledniku odločati dalajlama

Tibetanski duhovni vodja dalajlama je edini, ki lahko odloča o postopku imenovanja svojega naslednika, so na današnjem zasedanju v Indiji odločili politični in verski voditelji tibetanske skupnosti v izgnanstvu. Poudarili so, da ne bodo priznali dalajlame, ki bi ga izbrala Kitajska

"Odločitev glede načina naslednje reinkarnacije 14. dalajlame pripada zgolj njegovi svetosti 14. dalajlami samemu," je odločilo okoli sto sodelujočih na zasedanju v indijskem gorskem kraju Dharamsala. Poudarili so, da so dalajlame neločljivi s tibetanskim ljudstvom, zato se mora izbira naslednikov duhovnega vodje Tibetancev nadaljevati prek reinkarnacij.

Tibetanci ne bodo spoštovali novega dalajlame, če ga bo izbrala Kitajska

"Če bo kitajska vlada s političnimi nameni izbrala kandidata za dalajlamo, ga tibetansko ljudstvo ne bo priznalo in spoštovalo," so dodali. Izbira naslednika 14. dalajlame, ki je bil letos star 84 let, je že dolgo predmet nesoglasij med kitajskimi oblastmi in Tibetanci v izgnanstvu.

Več kot 800 let stara tradicija sicer veleva, da se dalajlamo poišče prek kompleksnega rituala. V okviru tega iščejo dečke, rojene v času dalajlamove smrti, ki jim kažejo njegove osebne predmete in preverjajo njihove odzive. Pri tem upoštevajo napotke in risbe, ki jih je zapustil dotedanji duhovni vodja.

Trenutni dalajlama živi v izgnanstvu

Trenutni dalajlama, ki ga Peking obravnava kot separatista, je bil sicer v intervjujih v zadnjih letih precej skrivnosten glede izbire svojega naslednika. Med drugim je namignil, da bi bil lahko on zadnji dalajlama ali da bi lahko njegovega naslednika izvolili tako kot papeža. Omenil je tudi, da bi ga lahko nasledila ženska.

14. dalajlama je v Indijo skupaj z več sto Tibetanci pobegnil leta 1959 po kitajskem nasilnem zatrtju njihove vstaje proti kitajski nadvladi v Tibetu. Številni Tibetanci so pobegnili tudi čez mejo v Nepal.