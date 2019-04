Dalajlamo sprejeli v bolnišnico v New Delhiju, zbolel naj bi za pljučnico

Dalajlamo so zaradi blažje pljučnice sprejeli v bolnišnico v New Delhiju.

Dalajlamo so zaradi blažje pljučnice sprejeli v bolnišnico v New Delhiju. Foto: Reuters

Tibetanskega duhovnega vodjo dalajlamo so v torek zaradi blage pljučnice sprejeli v bolnišnico v New Delhiju. Kot je danes pojasnil njegov predstavnik, je 83-letni budistični voditelj v stabilnem stanju in bo verjetno kmalu zapustil bolnišnico.

Dalajlamo v bolnišnici trenutno še vedno preiskujejo, a bo verjetno odšel domov v nekaj dnevih, je dodal njegov predstavnik. V New Delhi so budističnega voditelja v torek pripeljali iz Dharamsale na severu Indije, kjer ima svoj sedež, odkar je pred 60 leti zbežal iz Tibeta.

Dalajlama: Kitajska bi lahko vztrajala, da se mora reinkarnacija zgoditi na njenih tleh

Verski vodja se je v New Delhiju že prejšnji teden mudil na predavanjih, ko je med drugim spregovoril o svoji starosti, tradiciji reinkarnacije in iskanju svojega naslednika: "Če bom živel še prihodnjih deset do 15 let, se bodo na Kitajskem spremenile politične razmere. Ampak če umrem v prihodnjih letih, bodo kitajske oblasti trdile, da se mora reinkarnacija zgoditi na Kitajskem."

Po smrti 14. dalajlame se bo njegov duh ponovno rodil. Praviloma ga poiščejo višji budistični menihi, ki ga prepoznajo kot reinkarnacijo dalajlame. Zaradi spora med Kitajsko in Tibetom bi se lahko zgodilo, da se bo Peking ponovno vmešal in določil svojo reinkarnacijo dalajlame.

Podobno je zdaj sporno priznanje pančenlame, saj so 11. pančenlama, ki ga je prepoznal 14. dalajlama, ugrabili, kitajska vlada pa je nato za reinkarnacijo 11. pančenlame prepoznala drugo osebo.