Težko pričakovan trenutek: Nasin rover krenil na pot proti Marsu #video

Rover na raketi Atlas V so izstrelili okoli 13.50 po srednjeevropskem času iz izstrelišča v Cape Canaveralu na Floridi. Na Marsu bo predvidoma pristal februarja prihodnje leto, in sicer na območju kraterja Jezero, ki je poimenovan po kraju v BiH.

Gre za najkompleksnejši Nasin rover do zdaj, ki je vreden 2,5 milijarde dolarjev in bo na rdečem planetu iskal morebitne znake mikrobnega življenja. Preučeval bo tudi atmosfero in podnebje planeta ter njegovo geologijo. Poleg tega bo zbiral vzorce zemljine in kamnin.

Na vozilu je sedem znanstvenih instrumentov, dva mikrofona, 23 kamer, laser in tudi manjši brezpilotni helikopter. Ta bo po besedah slovenskega astrofizika Jureta Japlja občasno skeniral površje na Marsu in pomagal znanstvenikom pri določanju, kam poslati rover. S helikopterjem želijo sicer pri Nasi predvsem testirati tehnologijo, poroča STA.

Američani si želijo, da bi človek leta 2024 spet pristal na Luni

Atmosfera je namreč zelo tanka, kar pomeni, da so pogoji povsem drugačni kot na Zemlji. Želijo preveriti, kako bi takšno brezpilotno letalo delovalo na Marsu, je za STA dejal raziskovalec na univerzi v Amsterdamu. Ameriška odprava z roverjem Vztrajnost je del vesoljskega programa Artemis, katerega cilj je, da bi človek do leta 2024 spet pristal na Luni, do leta 2028 pa bi vzpostavili stalno prisotnost ljudi na njej. To bi bila stopnica na poti človeka na Mars.

Pretekli teden so sicer svoji odpravi proti Marsu že poslali Kitajska in ZAE. V tem obdobju sta namreč Zemlja in Mars relativno blizu. Trenutno je razdalja med njima okoli sto milijonov kilometrov. Najmanjša razdalja med Zemljo in rdečim planetom bo sicer septembra, in sicer 60 milijonov kilometrov. Čez približno šest mesecev, ko bodo odprave prispele do Marsa, pa bo ta razdalja 200 milijonov kilometrov, je za STA pojasnil Japelj.