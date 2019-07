Tega v vročih dneh raje ne počnite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čofotanje v bazenu se je družbi šestih Nemcev v Stuttgartu zdela odlična rešitev za osvežitev v teh vročih dnevih. Pri tem verjetno niso pomislili na statiko - da zvrhan poln bazen nekaj tehta, balkon pa ima omejeno nosilnost. Tako so v nedeljo vsi skupaj z bazenom padli štiri metre v globino in se lažje poškodovali.

Kar je bilo sprva mišljeno kot prijetno preživljanje nedeljskega popoldneva v hladni vodi, se je nato sprevrglo v nesrečo, v kateri se je lažje poškodovalo šest ljudi, starih od 21 do 54 let. Enega človeka so morali prepeljati v bolnišnico. Na stanovanjsko-poslovni stavbi je ob tem nastala škoda v višini okoli 100.000 evrov, piše na spletni strani lokalne policije.

Policija zaenkrat domneva, da se je balkon v prvem nadstropju porušil zaradi pretežkega bazena, ki ima s premerom tri metre in 70 centimetrov višine kapaciteto skoraj 4000 litrov.