Taval po ulicah in strašil ljudi: zdaj že pije iz stekleničke #video

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved “India” the 🐅 is now safe: https://t.co/3w2CZznKu9 pic.twitter.com/RiNviPFzq3 — Houston Police (@houstonpolice) May 16, 2021

Gia in Victor Cuevas sta tigra zadrževala v svoji hiši, kljub temu da predpisi to prepovedujejo. Bengalski tiger sodi med ogrožene vrste, predvsem zaradi lova in razdrobljenosti življenjskega okolja.

''V nobenem primeru takšne živali ne bi smeli zadrževati v svojem gospodinjstvu. Komaj devetmesečni tiger ima že zdaj 80 kilogramov in lahko bi povzročil veliko škode, če bi se tako odločil," je dejal načelnik Policijske uprave Houston Ron Borza.

Cuevasa sta jo dobro odnesla, brez globe in kazenske ovadbe, čeprav je Victor Cuevas že stari znanec policije. Sumijo, da je vpleten v tihotapljenje eksotičnih živali, a sam je poudaril, da ima tigra rad in da zanj skrbi.

A Bengal tiger last seen a week ago roaming the lawns of suburban Houston and terrifying locals has been found unharmed and was being moved Sunday to an animal sanctuary, police said https://t.co/bfFMgGBJkQ — AFP News Agency (@AFP) May 16, 2021

Tigra v resnici niso našli, je še dejal policijski načelnik Borza, ampak ga je oblastem nekdo predal. Podajalo naj bi si ga več ljudi, zato je bila iskalna akcija večkrat neuspešna. Tiger se počuti dobro, je še povedal Borza, zanj pa bodo poskrbeli v zavetišču Murchison blizu Houstona.