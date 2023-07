Talibanska moralna policija zažiga glasbila

Po vrnitvi na oblast avgusta 2021 so talibani afganistanskim medijem prepovedali predvajanje glasbe. Prejšnji mesec so tudi prepovedali glasbo v poročnih dvoranah, češ da je v nasprotju z naukom islama. Fotografija je simbolična.

Glasba "zavaja mlade in uničuje družbo", je dejal visok talibanski uradnik in dodal, da so glasbila zažgali, ker je poslušanje glasbe prepovedano. Promocijo glasbe je označil za obliko "korupcije", poroča dpa.

Številni afganistanski umetniki in glasbeniki so zaprosili za azil v zahodnih državah. Kljub napovedim o zmernejši vladavini je talibanska oblast v zadnjem času postala bolj avtoritarna in dogmatična, poroča dpa.