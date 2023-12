Tajni agenti v akciji: predsednika in prvo damo odpeljali na varno #video

Joe Biden je ravno odgovarjal na vprašanja novinarjev, ko je glasno počilo, zaradi česar je predsednik presenečeno pogledal naokrog.

Agenti tajne službe so nemudoma skočili v akcijo ter predsednika in prvo damo odpeljali na varno. Obenem so pristopili k avtomobilu, ki je trčil v eno od njihovih vozil, ki je blokiralo prehod skozi križišče. Posnetki lokalnih medijev so pokazali agente tajne službe z naperjenimi pištolami proti temnopoltemu vozniku z malce zmedenim izrazom in dvignjenimi rokami. Glede na trenutne ugotovitve je bilo trčenje nenamerno.