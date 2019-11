Tajfun na Filipinih terjal smrtne žrtve

Tajfun Nakri, ki je ta teden zajel Filipine, je na severu te države povzročil poplave in zemeljske plazove, v katerih so po trenutnih podatkih umrli štirje ljudje. Več kot 21.000 ljudi je bilo prisiljenih zapustiti domove. Na podobno naravno nesrečo se pripravljajo v Bangladešu, ki se mu približuje ciklon Bulbul.

Tajfun Nakri je dosegel Filipine v torek in na sever države prinesel močno deževje, ki je trajalo več dni. Danes se je, še vedno z vetrom s hitrostjo okoli 120 kilometrov na uro, pri čemer posamezni sunki dosegajo tudi 150 kilometrov na uro, umaknil s kopnega, je sporočila nacionalna agencija za pomoč pri naravnih nesrečah.

Največ škode je tajfun povzročil v severni provinci Cagayan. Med smrtnimi žrtvami sta desetletni deček in 32-letni moški, ki sta utonila v naraslih vodah v mestih Claveria in Baggao. V Claverii je umrl tudi 36-letnik, ki ga je zasul plaz. V kraju Appari je zaradi električnega udara umrl 14-letni fant. Po navedbah tiskovnih agencij je zaradi poplav in plazov zaprtih 26 cest in pet mostov.

Na Filipinih vsako leto povprečno 20 ciklonov

Filipine vsako leto zajame v povprečju 20 ciklonov. Eden najmočnejših v sodobni zgodovini je bil tajfun Haiyan, v katerem je novembra 2013 umrlo več kot 6300 ljudi, več kot štiri milijone pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.

Foto: Reuters

Številne izkušnje s takšnimi vremenskimi pojavi ima tudi Bangladeš, ki se mu zdaj približuje ciklon Bulbul. Tamkajšnje oblasti so zato evakuirale okoli 100.000 ljudi iz nižje ležečih obalnih naselij in otokov.

Po navedbah vremenoslovcev bo Bulbul z neurjem, ki lahko ob obali povzroči tudi do dva metra visoke valove, dosegel državo danes zvečer po lokalnem času v bližini Sundarbanov, ki so največji gozd mangrov na svetu in dom ogroženih bengalskih tigrov. Do večera bi lahko po navedbah državnega predstavnika civilne zaščite Šaha Kamala evakuirali okoli 1,5 milijona ljudi.

Na nižje ležečih obalnih predelih Bangladeša v zadnjih desetletjih umrlo več tisoč ljudi

Zaradi Bulbula so med drugim preložili nacionalno šolsko preverjanje znanja in odpovedali tradicionalno sejemsko prireditev, na kateri se običajno zbere več deset tisoč ljudi. Pristanišči Mongla in Chittagong sta zaprti, okoli 55.000 prostovoljcev pa hodi od hiše do hiše in opozarja ljudi na nevarnost.

Nižje ležeče obalne predele Bangladeša, kjer živi okoli 30 milijonov ljudi, redno zajemajo močni cikloni, zaradi katerih je v zadnjih desetletjih umrlo več tisoč ljudi. Država je v zadnjih letih izboljšala pripravljenost na takšne dogodke, zato je žrtev manj. Maja letos je Fani, ki je bila najmočnejši ciklon v zadnjih petih letih, terjala nekaj več kot deset smrtnih žrtev.