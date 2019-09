Južna Koreja: v divjanju tajfuna umrli trije ljudje #foto #video

Pod vplivom tajfuna je celotna Južna Koreja. Najhuje je na zahodni obali, Lingling pa se zdaj počasi premika proti severu.

Silovit veter podiral drevesa, po zraku leteli odtrgani deli stavb

Lokalne oblasti so sporočile, da je silovit veter podiral številna drevesa. V Seulu so po zraku leteli odtrgani deli stavb. Mestne oblasti so prebivalce prestolnice pozvale, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Zaradi nevihte so v državi odpovedali skoraj 300 letov, med drugim tudi z mednarodnega letališča Incheon.

Tajfun Lingling je pustošil tudi po Japonski.

Lingling je že 13. tajfun, ki je letos zadel Korejski polotok. Glede na napovedi bo povzročal nevšečnosti tudi v Severni Koreji, vendar pa od tam za zdaj ne poročajo o morebitni škodi.