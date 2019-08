Na Kitajskem tajfun Lekima zahteval več kot 40 življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni mediji so objavili posnetke poplavljenih polj in cest, potopljenih vozil in podrtih dreves, ki jih je izruval močan veter.

Najhuje je bilo v provinci Zhejiang, kjer je neurje zahtevalo najmanj 39 življenj. Iz province so poročali o hitrosti vetra do 190 kilometrov, ob obali pa so valovi merili nekaj metrov. Po poročanju državnih medijev je sobotni zemeljski plaz v občini Wenzhou zahteval 18 smrtnih žrtev.

Lekima je pozno v nedeljo zadela provinco Shandong, kjer so tamkajšnje oblasti poročale o najmanj petih mrtvih in sedmih pogrešanih. Domove je moralo zapustiti več kot 180 tisoč ljudi, neurje pa je uničilo 600 domov.

Zaradi tajfuna so odpovedali več kot 3.200 poletov, potem ko so prizemljili letala v Pekingu, Šanghaju in drugih mestih.

Lekima je deveti tajfun v regiji letos.