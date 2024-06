Svet RTV Slovenija bo razrešil predsednika uprave Zvezdana Martića

Do Martićevega odstopa je prišlo po torkovi izredni seji sveta RTVS, kjer so člani sveta izrekli številne kritike na njegov račun. Martić pa je v odstopni izjavi zapisal, da dlje časa ugotavlja, da obstajajo razhajanja med upravo in nekaterimi člani sveta RTVS. "Čeprav svoje delo izvajam v skladu z zakonom, je po današnji izredni seji sveta RTVS jasno, da med večino svetnikov nimam več zaupanja in da to postaja ovira za delovanje RTVS," je zapisal.

Martić: Razmere na RTV so še vedno izredno težke

Martić je zapisal še, da so razmere na RTVS zaradi nezadostnega financiranja s strani ustanovitelja še vedno izredno težke, kljub temu pa je v zadnjih devetih mesecih upravi, direktorjem, vodjem in ostalim na RTVS uspelo vzpostaviti stanje, ki je bistveno boljše kot ob odhodu prejšnjega vodstva.

Štiričlanska uprava v skladu z novelo zakona o RTVS vodi zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Martića je julija lani na mesto predsednika uprave imenoval svet RTVS. Dva člana uprave je Martić nato izbral sam, in sicer nekdanjega direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma, ki je medtem decembra odstopil, in Andreja Trčka iz pravne pisarne RTVS. Član uprave je tudi delavski direktor Franci Pavšer.