Švedski premier: Švedska je na razpotju

Švedski premier Stefan Löfven je danes ob oddaji glasu na parlamentarnih volitvah dejal, da je Švedska na razpotju. Po njegovih besedah so današnje volitve "referendum o prihodnosti države blaginje".

Švedi danes volijo 349 poslancev riksdaga. Glede na ankete je pričakovati vzpon skrajno desnih Švedskih demokratov, medtem ko se vladajočim socialnim demokratom obeta najslabši rezultat v zgodovini.

Volivce pozval, na ne glasujejo za skrajneže

Löfven je volivce pozval, naj ne glasujejo za skrajneže. "Gre za spodobnost, za spodobno demokracijo. In socialni demokrati in vlada pod vodstvom socialnih demokratov so zagotovilo, da skrajna stranka, rasistična stranka Švedskih demokratov ne dobi nobenega vpliva v vladi," je dejal premier.

Löfvenovim socialnim demokratom različne javnomnenjske raziskave napovedujejo okoli 25 odstotkov glasov, kar bi bil najslabši rezultat stranke po letu 1920.

Na drugem mestu bodo predvidoma populistični Švedski demokrati, ki naj bi osvojili med 17 in 19 odstotkov glasov. Podoben rezultat se obeta opozicijski desnosredinski Zmerni stranki, ki ji ankete napovedujejo tretje mesto.

Oblikovanje vlade ne bo lahko

Oblikovanje vlade bo težavno, saj se nobenemu od političnih blokov glede na ankete ne obeta večina v parlamentu. Levosredinskemu bloku, v katerem so poleg socialnih demokratov še Zeleni in Leva stranka, se namreč obeta okoli 40 odstotkov glasov.

Desnosredinski blok, v katerem so Zmerna stranka, Sredinska stranka, liberalci in krščanski demokrati, pa bo glede na ankete osvojil okoli 38 odstotkov. Tako socialni demokrati kot Zmerna stranka napovedujeta, da s populistično stranko ne bosta šli v vlado.

Okoli 7,4 milijona volilnih upravičencev voli tudi člane svetov 20 okrajev in 290 občin. Volišča bodo odprta do 20. ure, kmalu zatem je pričakovati prve izide vzporednih volitev.