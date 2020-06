"Švedska je 34 let čakala na razrešitev," je novinarsko konferenco začel tožilec Petersson in kot glavnega osumljenca izpostavil Stiga Engströma. Glavni osumljenec je umrl leta 2000, zato bodo preiskavo in primer opustili, je še dejal Petersson, saj ga ne morejo zaslišati.

Engströma, grafičnega oblikovalca, so že takoj po dogodku zaslišali kot pričo, saj je bil na prizorišču. Na zaslišanjih je svojo zgodbo večkrat spremenil, zato so ga označili za nezanesljivega. Že takrat so mediji poročali, da je verjetno večkrat spremenil zgodbo, da je prikril svojo vlogo strelca. Opozarjali so tudi, da je imel dostop do orožja in da je sovražil Palmejevo politiko.

Ustrelili so ga po obisku kina

Pogreb Olofa Palmeja Foto: Reuters Atentat na nekdanjega švedskega premierja Olofa Palmeja se je zgodil 28. februarja 1986, ko se je z ženo vračal iz kina. Umor je šokiral Švedsko, sledila pa je velika preiskovalna akcija. Olofa je neznanec ustrelil izza hrbta v glavo pozno zvečer, ko se je takratni švedski premier vračal iz kina v Stockholmu. Čeprav je bila ulica v prestolnici ob umoru polna ljudi, nihče ni prepoznal morilca.

Palme ob sebi ni imel telesnih stražarjev, saj jih je v prostem času večkrat poslal domov. V atentatu je bila lažje poškodovana tudi njegova žena, ki jo je druga krogla oplazila.

134 ljudi priznalo umor

Umor Palmeja je v 34 letih priznalo 134 ljudi, več kot deset tisoč ljudi pa so zaslišali. Za umor so obsodili Christerja Petterssona, ki ga je prepoznala žena Lisbet in so ga obsodili na dosmrtno ječo. Pettersson je v preteklosti storil več različnih kriminalnih dejanj, ves čas sojenja pa je trdil, da je nedolžen. Tri leta po umoru so ga oprostili, leta 2004 pa je umrl.

Žena Lisbet je kot morilca prepoznala Christerja Petterssona. Foto: Reuters

Krožilo več teorij

V preteklih letih se je okoli smrti Palmeja razvilo nemalo teorij, ki so jih tudi preiskovali. Med drugim so pokazali na v Turčiji prepovedano Delavsko stranko Kurdistana (PKK) in na zaroto tajnih služb v več državah, vključno z Južnoafriško republiko in tudi Jugoslavijo. Morilca, ki naj bi se na Švedsko odpravil iz Hamburga, naj bi najela Udba, tajna služba tedanje Jugoslavije, ki naj bi želela očrniti politično emigracijo Hrvatov. V 80. letih je izvedla več atentatov na jugoslovanske cilje, hkrati pa uživala svobodo delovanja na Švedskem.