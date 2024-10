Strojnik, ki je doma kastriral ljudi, mora v zapor

Obtožbe segajo v leto 2015. Žrtve naj bi 75-letniku iz Erfurta plačale, da jih je kastriral. Na zahtevo strank je moški odstranjeval tudi prste na nogah in spolne ude. Več "pacientov" je na sodišču pričalo, vendar jih večina ni izrazila zanimanja za kaznovanje obsojenca.

Krivdo je priznal: "Ljudem sem želel pomagati"

V obrazložitvi sodbe piše, da so se žrtve same obrnile nanj in ga prosile za pomoč. Med drugim naj bi jih zanimal prvi korak operacije za spremembo spola ali soočanje z bolečinami v predelu genitalij. Moški, ki je krivdo sicer priznal, je v svojo obrambo povedal, da je želel ljudem pomagati in da je imel denar pri tem postransko vlogo.

Sodišča to ni prepričalo. "S to obsodbo želimo vsekakor preprečiti, da bi drugi sledili temu zgledu," je dejal sodnik Udo Tietjen. Sodba sicer še ni pravnomočna.