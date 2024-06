Strelski pohod v ZDA: trije mrtvi in deset ranjenih

Napad v mestu, okoli sto kilometrov oddaljenem od Little Rocka, je po navedbah policije zahteval življenja treh civilistov, osem jih je bilo ranjenih, poleg tega sta bila lažje ranjena tudi dva policista. V posredovanju policije je bil lažje ranjen tudi strelec.

Policija je kasneje identificirala napadalca kot 44-letnega Travisa Eugena Poseyja iz mesta New Edinburg. O napadu so obvestili guvernerko Arkansasa Sarah Huckabee Sanders in predsednika ZDA Joeja Bidna.

V ZDA je bilo letos že najmanj 234 množičnih strelskih napadov, poroča organizacija Gun Violence arhiv. V tej statistiki so upoštevali napade, v katerih so strelne rane utrpeli najmanj štirje ljudje.

Vrhovno sodišče potrdilo zakon o prepovedi dostopa do orožja družinskim nasilnežem

Medtem je vrhovno sodišče ZDA v petek potrdilo zvezni zakon, ki osebam s prepovedjo približevanja zaradi nasilja v družini prepoveduje posedovanje strelnega orožja.

Odločitev konservativnega sodišča, ki se je do zdaj redno postavljalo na stran orožja, je prijetno presenetila zagovornike večjega nadzora nad orožjem, poročajo ameriški mediji.