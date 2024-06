Dvojni umor na Hrvaškem: sin ubil mamo in očeta

45-letni moški iz Slavonskega Broda na Hrvaškem je ubil svojega 76-letnega očeta in 78-letno mamo, poročajo hrvaški mediji. Policisti so trupli našli v domači hiši.

Hrvaška policija poroča o umorih v Slavonskem Brodu. Po njihovih besedah ​​so našli trupli dveh ljudi, 45-letnega moškega pa so prijeli. Novinarji 24sata so neuradno izvedeli, da je sin ubil svoje starše.

"20. junija okoli 13.50 je Operativno-komunikacijski center brodsko-posavske policijske uprave prejel prijavo suma umora. Policisti so na kraju v Slavonskem Brodu, kjer so opazili trupli dveh ljudi, 76-letnega moškega in 78-letne ženske," so za hrvaške medije sporočili policisti. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja so prijeli 45-letnika.

Policisti v sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom opravljajo ogled in kriminalistično preiskavo, s katero bodo ugotavljali pomembna dejstva in okoliščine omenjenega dogodka.

Sosed: Imela sta težko življenje

Eden od sosedov je za Index povedal, da je v šoku. "Babica in dedek sta bila stara. Babica je vsako jutro šla na pokopališče, nato k maši in nato na tržnico, kjer je nabirala sadje in zelenjavo ter plastenke," je povedal.

"Imela sta zelo težko življenje. Pred nekaj leti jima je umrl eden od sinov," je dodal sosed.