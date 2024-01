Strelski pohod v ZDA: 17-letnik ubil šestošolca in ranil pet ljudi

Strelski napad je izvedel 17-letni dijak Dylan Butler. Pri sebi je imel puško in malokalibrsko pištolo. Kot je v izjavi za medije pojasnil asistent direktorja oddelka za kriminalistične preiskave Iowe Mitch Mortvedt, je najstnik na družbenih omrežjih večkrat pisal o tem, kaj namerava storiti.

Prvi dan po božično-novoletnih praznikih je okoli 7.30 zakorakal v prostore šole in začel streljati. Policija je na prizorišče prišla le nekaj minut kasneje. Tam so našli ljudi s strelnimi ranami in tudi napadalca, ki se je ustrelil sam, je pojasnil Mortvedt. 17-letnik je ustrelil pet dijakov in enega zaposlenega.

Zaradi zgodnje ure je bilo v stavbi na srečo zelo malo dijakov in profesorjev. To je prispevalo k temu, da tragedija ni še večja, je povedal šerif okrožja Dallas Adam Infante.

Preiskovalci so na šoli našli tudi improvizirano eksplozivno napravo, ki so jo zavarovali in onesposobili. Glede na dokaze predvidevajo, da je napadalec deloval sam in da dodatne grožnje ne obstajajo.