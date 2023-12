Med skrivanjem v cerkvi doživljajo smrtni strah in čakajo pomoč

Nigerijo že dolgo pretresajo konflikti, ki jih dodatno zaostrujejo podnebne spremembe. Pastirji s severa Nigerije se selijo južneje, pri tem pa napadajo tam živeče skupnosti poljedelcev. V državi živi več kot 220 milijonov ljudi in več kot 200 etničnih skupin. Vlada se v več delih države sooča z varnostnimi izzivi, med njimi so tudi napadi skrajne skupine Boko Haram. (STA)

Nigerijo že dolgo pretresajo konflikti, ki jih dodatno zaostrujejo podnebne spremembe. Pastirji s severa Nigerije se selijo južneje, pri tem pa napadajo tam živeče skupnosti poljedelcev. V državi živi več kot 220 milijonov ljudi in več kot 200 etničnih skupin. Vlada se v več delih države sooča z varnostnimi izzivi, med njimi so tudi napadi skrajne skupine Boko Haram. (STA) Foto: Guliverimage

Več kot 200 ljudi, večinoma kristjanov, je v nigerijski zvezni državi Plateau umrlo v najverjetneje usklajenem masakru nad določenimi verskimi in etničnimi skupnosti, ki so ga na božični konec tedna izvedli za zdaj še neznani napadalci.

Rdeči križ je za zdaj vzpostavil 23 lokacij, kamor so pribežale tarče nasilja, poroča medij France24. Teh je ogromno – domove je po strelskih pokolih zapustilo že več kot 20 tisoč ljudi, zvečine žensk in otrok krščanske veroizpovedi.

Napadi oboroženih skupin, ki so se v več vaseh v provinci Plateau začeli že 23. decembra in trajali kar tri dni, so do zdaj terjali že več kot 200 smrtnih žrtev. Nigerijska policija je sprva ocenila, da je bilo žrtev okrog sto, lokalne oblasti pa so navajale precej višje številke.

Nigerijski podpredsednik Kashim Shettima je regijo, v kateri so potekali najverjetneje usklajeni napadi na več krščanskih vasi, obiskal v sredo in obljubil takojšnjo pomoč, nigerijski predsednik Bola Ahmed Tinubu pa je varnostnim silam Nigerije zaukazal takojšen premik v Plateau ter identifikacijo ter prijetje napadalcev. Kdo so, trenutno še ni znano.

Ena od žrtev nasilja v regiji Plateau, ki se je zatekla v pribežališče Rdečega križa, drži napis: "Bokkos (mesto, ki je bilo eno od tarč napada, op. p.) ni grobišče!" Foto: Guliverimage

Lokalni koordinatorji Rdečega križa trenutno stanje v regiji ocenjujejo kot zelo skrb vzbujajoče. Na lokacijah, kamor je pribežalo več tisoč potencialnih žrtev morebitnih prihodnjih napadov, namreč drastično primanjkuje osnovnih življenjskih in higienskih potrebščin, vode, zdravil, piše France24.

Samo v eni cerkvi v mestu Bokkos, ki je bilo na božični večer tarča napadalcev, se pred nasiljem skriva več sto ljudi. "Cerkev niti približno nima kapacitet za nastanitev in oskrbo tolikšnega števila ljudi," so predstavniki Rdečega križa povedali za francoski portal.