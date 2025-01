Streljanje v Srbiji: umrl 56-letnik, napadalec na begu

V lokalu v mestu Jagodini v Srbiji so odjeknili streli. Umrl je 56-letni lastnik lokala, napadalec je na begu, poroča srbski dnevnik Blic.

Po prvih informacijah je med gosti lokala Krug v naselju Strelište izbruhnil prepir, nakar je prišlo do streljanja. Kljub hitremu posredovanju reševalnih služb lastnika lokala niso mogli rešiti. 56-letnik je v bolnišnici umrl zaradi poškodb. V streljanju je bila ranjena še ena oseba, ki se bori za življenje.

V istem lokalu je že pred tednom dni izbruhnil pretep, s tem pa naj bi bilo povezano tudi današnje streljanje, poroča Blic.

Po poročanju srbskih medijev je strelec star 47 let in je bil pravnomočno obsojen zaradi več kaznivih dejanj, med drugim za poskus umora in nasilja v družini. Tudi med občani je moški poznan kot problematičen.

V mestu vlada izredno stanje, policija je blokirala bližnje ceste in išče napadalca, ki je pobegnil s kraja zločina proti pokopališču, kjer je slišati strele, poroča Blic. Proti kraju so napotene številni policisti, med katerimi so tudi pripadniki posebne protiteroristične enote.