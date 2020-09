Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V strmoglavljenju vojaškega letala na vzhodu Ukrajine je v petek po zadnjih podatkih umrlo 26 ljudi, večinoma kadetov vojaške šole, en človek je preživel, so danes sporočile oblasti v Kijevu. Vzrok strmoglavljenja še vedno ni znan.

Dva hudo poškodovana kadeta, ki naj bi skočila z letala, so reševalci našli v razbitinah v kraju Čuhuj v regiji Harkov, a je eden od njiju danes za poškodbami umrl. Življenje drugega ni ogroženo, navedbe bolnišnice, kjer se zdravi, piše STA.

Na krovu letala Antonov-26, ki je strmoglavilo med približevanjem pristajalni stezi, je bilo 27 ljudi, od tega sedem članov posadke in 20 vojaških kadetov. Sprva so poročali o 28 ljudeh na letalu, a se je izkazalo, da eden od kadetov ni prišel na let.

Strmoglavilo je ukrajinsko vojaško transportno letalo Antonov An-26. Foto: Reuters

Guverner Harkova Aleksej Kučera je sprva dejal, da naj bi odpovedal eden od motorjev letala, a natančen vzrok strmoglavljenja še vedno ni znan.

Obisk prizorišča je za danes napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je na novico iz Ukrajine, ki jo je ta teden prvič obiskal tudi sam, odzval z zaskrbljenostjo. Svojcem žrtev je prek Twitterja izrazil sožalje, Zelenskemu pa sočutje.

Območje, kjer je strmoglavilo letalo, leži 40 kilometrov od ruske meje na vzhodu Ukrajine, a ne na območju, kjer prihaja do spopadov med ukrajinskimi vladnimi silami in proruskimi separatisti.