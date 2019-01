Število žrtev eksplozije v Rusiji še naraslo

Do zdaj so izpod ruševin rešili šest ljudi, so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass danes sporočili iz ruskega ministrstva za izredne razmere. Upanje, da bi med ruševinami še našli preživele, je vedno manjše. Temperature v Magnitogorsku so pri približno minus 15 stopinj Celzija.

V ponedeljkovi eksploziji je bilo povsem uničenih 35 stanovanj, deset drugih pa je bilo poškodovanih. V desetnadstropni stavbi, zgrajeni leta 1973, živi okoli 1100 ljudi. V delu, ki se je zrušil, je imelo bivališče prijavljeno 110 ljudi. Tiste, ki so ostali brez strehe na glavo, so namestili v bližnjo šolo.

Šlo je za eksplozijo plina

Oblasti so sprožile kriminalistično preiskavo dogodka. Ruska obveščevalna služba FSB je potrdila, da je šlo za eksplozijo plina.

Guverner regije Čeljabinsk Boris Dubrovski je po poročanju nemške tiskovne agencija dpa za danes in četrtek razglasil dan žalovanja.