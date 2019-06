Število mrtvih po zrušenju stavbe v Kambodži naraslo na 28

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Guverner province Preah Sihanouk Yun Min je danes prek Facebooka sporočil, da sprejema popolno odgovornost za incident. Ob tem je izrazil globoko obžalovanje in prosil svojce žrtev za odpuščanje.

Min je že v soboto dejal, da so stavbo gradili brez dovoljenja in da so poskušali gradnjo ustaviti najmanj dvakrat, a jim ni uspelo.

Reševalci so iz ruševin potegnili 26 poškodovanih. Bojijo se, da je še več ljudi ujetih pod ostanki stavbe. Okoli 75 odstotkov ruševin sedemnadstropne stavbe so sicer umaknili s prizorišča.

Žrtve so stare med 16 in 48 let

V soboto se je zrušila sedemnadstropna stavba v kitajski lasti, ki je bila v fazi gradnje, končanih naj bi bilo 80 odstotkov del. Nesreča se je zgodila na gradbišču turističnega kompleksa.

Kamboške oblasti so po nesreči zaslišale štiri ljudi: lastnika stavbe, vodjo gradbenega podjetja in izvajalca del, ki prihajajo iz Kitajske, ter kamboškega lastnika parcele.

Sihanoukville je v zadnjih letih doživel pravi gradbeni razcvet. Zanj je poskrbel pritok kitajskega denarja, hotele in igralnice pa večinoma gradijo za kitajske turiste.

Vzrok za zrušenje bo poskusila odkriti 13-članska komisija regionalne vlade. Ta bo med drugim ugotavljala, ali se je tragedija zgodila zaradi malomarnosti.