Številke ne lažejo: pandemije še niti približno ni konec

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je bilo v 24-urnem obdobju med soboto in nedeljo po svetu zabeleženih 230.370 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je rekordno dnevno povečanje od začetka pandemije. Največ novih okužb je bilo v ZDA, Braziliji in Južni Afriki. Zadnji dnevni rekord je bil postavljen 10. julija.