Ste na hrvaški obali? Napovedani so nalivi in orkanski veter.

Naši južni sosedje v začetku tedna pričakujejo močne nevihte. V noči na ponedeljek, ko bo Slovenijo že dosegla občutna ohladitev, se bo najburnejše nevihtno dogajanje preselilo nad Istro, Kvarner in Dalmacijo. Močne nevihte bodo nad Jadranskim morjem nastajale tudi v ponedeljek čez dan. Ponekod bo lahko v kratkem času padlo zelo veliko dežja. Nevihte bo spremljal tudi močan veter, zato bo morje marsikje precej razburkano. Pri vremenskem portalu IstraMet poudarjajo, da pričakujejo vrhunec letošnjih poletnih neviht.

Po močnem vročinskem valu, ki ga je zaznamovala dolgotrajna velika nevarnost zaradi vročine, ki lahko negativno vpliva na zdravje, bo konec tedna prišlo do občutne vremenske spremembe, pišejo hrvaški državni meteorologi.

Za Hrvaško je na današnji dan marsikje razlgašena najvišja, rdeča stopnja opozorila zaradi hude vročine. A že v naslednjih dneh bo vročina popustila. Nevarnost bodo takrat predstavljala neurja. Foto: DHMZ

Vročinski val popušča in bo v začetku novega tedna izzvenel. Vročino bodo zamenjale nevihte, ki bodo v ponedeljek prerasle v krajevna neurja. Že za soboto je v veljavi oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti močnih neviht. Novo opozorilo je pričakovati tudi za nedeljo.

Pri DHMZ opozorila objavljajo za dva dni vnaprej. Za soboto je zaradi možnosti močnejših neviht del države obarvan v oranžno. Tudi za nedeljo pričakujemo novo vremensko opozorilo. Foto: DHMZ

V ponedeljek napovedana neurja z nalivi in orkanskimi sunki vetra

Še bolj burno dogajanje pričakujejo v ponedeljek, opozarja hidrološko-meteorološki zavod (DHMZ). Poleg lokalno obilnega dežja so mogoči tudi toča in sunkoviti vetrovi, zato ni mogoče izključiti nastanka gmotne škode.

Izračun predvidene količine padavin med nedeljo in torkom, 18. in 20. avgustom. Največ padavin sicer napovedujejo za ponedeljek. Količine so v litrih na kvadratni meter. Foto: ECMWF

Dodajajo, da so zaradi daljšega obdobja visokih temperatur tla izsušena in slabo prepustna. Taka tla slabše vpijajo padavine. Zato obstaja možnost nastanka hudourniških poplav in poplav meteorne vode, dodajajo.

Pihala bo tudi močna, verjetno celo orkanska burja, zlasti na severnem Jadranu. Burja bo nekoliko znižala zelo visoko temperaturo morja. Omenjeni zavod opozarja še, da lahko močan veter povzroča težave v cestnem prometu.

Poletje še ni reklo zadnje

Intenzivna vremenska motnja bo zgolj prehodna. Čeprav se bodo temperature zraka začasno znižale, nas bo že sredi tedna pričakalo vroče vreme. Nadpovprečno toplo bo verjetno kar do konca meseca, napovedujejo pri DHMZ.

Vendar pa pojav temperaturnih ekstremov in temperatur blizu 40 stopinj Celzija ni več zelo verjeten. Tudi ponoči bodo temperature znosnejše.

Spremljajte napovedi in opozorila

Če boste te dni preživeli na Hrvaškem, vam svetujemo spremljanje uradnih opozoril DHMZ. Za kratkoročne napovedi neviht spremljajte radarsko sliko padavin , ki jo objavljajo na omenjenem zavodu.

