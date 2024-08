Nad Slovenijo prihajajo neurja

V nedeljo pričakujemo intenzivno nevihtno dogajanje, ki bo lahko ponekod tudi nevarno. Nevihte bodo začele nastajati že zjutraj v zahodni polovici države. Čez dan se bodo širile proti vzhodu. V ozračju bo dovolj energije, da bodo najverjetneje nevihte ponekod prerasle v krajevna neurja. Spremljali jih bodo nalivi, močni sunki vetra, lokalno tudi toča. V noči na ponedeljek se bo najburnejše nevihtno dogajanje preselilo nad Istro, Kvarner in Dalmacijo.

Sloveniji se od severozahoda približuje hladna fronta, ki bo končala najmočnejši vročinski val letošnjega poletja.

Prehod fronte bo nekoliko drugačen kot v zadnjih treh mesecih. Tokrat se bo hladnejši zrak spustil precej bolj proti jugu in vplival na celotno območje Jadranskega morja.

Izrazit temperaturni kontrast med hladnim zrakom in toplim morjem bo ustvaril pogoje za burno vremensko dogajanje, pri čemer se pričakuje nastanek močnih neviht na širšem območju.

Sobota bo še večinoma sončna, popoldne tu in tam kakšna nevihta

Danes bo prevladovalo sončno in vroče vreme. V večjem delu Slovenije bodo termometri pokazali od 31 do 34 stopinj Celzija. Spet bo najbolj vroče na jugovzhodu države, kjer se lahko ogreje do 36 stopinj Celzija.

Popoldne lahko ozračje osveži kakšna nevihta, a bo v večjem delu Slovenije ostalo suho.

V nedeljo nevihte, ki lahko prerastejo v neurja z nalivi, močnim vetrom in točo

Povsem drugačna bo nedelja. Zaradi manjše višinske ohladitve in dotoka bolj vlažnega zraka bo ozračje že od jutra nestabilno.

Nevihte bodo že zjutraj mogoče na zahodu države, čez dan pa se bo nevihtna aktivnost počasi širila proti vzhodu.

Nevihte se bodo dopoldne prožile predvidoma v zahodni polovici države. Popoldne se bo nevihtno dogajanje razširilo nad vso državo. Foto: meteologix

Nastale bodo številne nevihte, ki bodo lahko prinesle močne nalive, sunke vetra in lokalno tudi točo. Vmes bodo še obdobja sončnega vremena.

Kljub zelo spremenljivemu vremenu bodo temperature ostale visoke, saj bodo marsikje spet presegle 30 stopinj Celzija.

Občutna osvežitev nas bo predvidoma dosegla v noči na ponedeljek. Najbujnejše nevihtno dogajanje se bo takrat preselilo nad Istro, Kvarner in Dalmacijo.

V nedeljo bodo nevihte najverjetneje spremljali nalivi, močni sunki vetra in lokalno toča. Svetujemo, da prilagodite svoje dejavnosti na prostem. Ker se bodo razmere morda zelo hitro spreminjale, priporočamo spremljanje radarske slike padavin. Fotografija je iz arhiva. Foto: David Florjančič

V ponedeljek občutnejša ohladitev

Tudi pri nas bo ponedeljek oblačen z občasnimi padavinami. Še bodo nastajale nevihte, a dogajanje predvidoma ne bo tako burno kot v nedeljo. Po dolgem času bosta večje količine dežja deležna tudi zahodni in južni del Slovenije, ki ga je v zadnjih tednih pestila huda suša. Zaradi dežja temperature v ponedeljek marsikje ne bodo presegle 25 stopinj Celzija.

Nov teden, nov vročinski val?

Osvežitev bo le kratkotrajna, saj se bomo v nadaljevanju tedna spet vzpenjali po temperaturni lestvici. Proti koncu tedna nas bo morda zajel celo nov vročinski val.