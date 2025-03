Stanje papeža Frančiška se rahlo izboljšuje

Papež Frančišek je preživel mirno noč v bolnišnici, so sporočili iz Vatikana. Pred tem so v soboto zvečer objavili, da se 88-letni vodja Katoliške cerkve dobro odziva na zdravljenje pljučnice ter da beležijo rahlo postopno izboljšanje njegovega stanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Noč je bila mirna, papež počiva," je Vatikan zapisal v kratkem jutranjem poročilu o zdravstvenem stanju Frančiška, ki se od 14. februarja zdravi v rimski bolnišnici Gemelli.

Iz vatikanskega tiskovnega urada so pred tem v soboto zvečer sporočili, da se Frančišek dobro odziva na zdravljenje in da je prišlo do rahlega postopnega izboljšanja. Glede na v soboto zvečer objavljeni zdravniški bilten papež ni imel vročine, njegove krvne vrednosti pa so bile stabilne. Zdravniki sicer ostajajo previdni pri napovedih.

Popoldne počival in delal

Poglavar Katoliške cerkve je od sprejema v bolnišnico doživel več dihalnih stisk, nazadnje v ponedeljek. Vatikan je njegovo stanje v petek označil kot stabilno. Še naprej prejema dodaten kisik.

Po navedbah vatikanskih virov je papež v soboto molil v kapelici papeškega oddelka v desetem nadstropju klinike, popoldne pa je počival in delal.

Zaradi papeževega zdravstvenega stanja so danes že četrtič zapored odpovedali papeževo molitev Angelovega čaščenja pred več deset tisoč verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Bo pa Frančišek po navedbah vatikanskega tiskovnega urada objavil besedilo molitve.