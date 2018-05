So starši Melanie Trump dobili ameriško državljanstvo?

Viktor in Amalija Knavs, starša prve dame ZDA, sta v spremstvu svojega odvetnika Michaela Wildesa v sredo obiskala stavbo na jugu Manhattna, kjer so zvezni uradi za priseljevanje. Za zdaj še ni jasno, ali sta Knavsova morala na razgovor za pridobitev državljanstva ali sta morda celo prisegla ob pridobitvi ameriškega državljanstva.

Odvetnik Viktorja in Amalije Knavs novinarjem ni hotel pojasniti, ali so starši Melanie Trump pridobili ameriško državljanstvo. Foto: Reuters

Novico je objavil newyorški časopis Daily News, ki je poročal, da je šlo za zaslišanje pred pridobitvijo ameriškega državljanstva. Viktor in Amalija Knavs sta bila po poročanju omenjenega časopisa ob prihodu na urad nasmejana in dobre volje. Amalija naj bi dejala, da je vreme v New Yorku te dni čudovito, odvetnik zakoncev Knavs Michael Wilders pa je dodal, da je danes izjemen dan.

Odvetnik ni hotel pojasniti, ali sta Knavsova dobila ameriško državljanstvo

Tiskovna predstavnica ameriške prve dame Melanie Trump kot ponavadi ni komentirala ničesar, kar zadeva družino, odvetnik Wildes pa je za revijo People dejal, da dogodka ne bo komentiral. Dejal je le, da sta zakonca Knavs čudoviti osebi, novinarjem pa ni hotel pojasniti, ali so starši Trumpove dobili ameriško državljanstvo.

Časnik Washington Post je februarja poročal, da imata zakonca Knavs dovoljenje za delo in bivanje v ZDA oziroma tako imenovano zeleno karto, najverjetneje zaradi hčerke, ki je ameriška državljanka.

Melania Trump dobila karto za nadarjene

Melania Trump je pred volitvami 2016 sporočila, da je v ZDA v začetku prihajala z navadnim vizumom, nato pa je dobila posebno zeleno karto za nadarjene. To dovoljenje čez lužo pridobijo posamezniki, ki so dokazali izjemne sposobnosti na različnih področjih, kot je znanost, umetnost, šport in gospodarstvo. Leta 2001 jo je po statističnih podatkih dobilo skupaj le šest državljanov Slovenije.

Na tak način so do dovoljenja za delo in bivanje v ZDA v preteklosti med drugim prišli glasbenik John Lennon, nekdanja teniška igralka Monica Seleš, košarkar Dirk Nowitzki in umetnica Yoko Ono.